Via libera dell'Ue a 407 milioni di euro di aiuti per aziende in 4 regioni Italia

BRUXELLES - La Commissione europea ha dato oggi il suo via libera all'erogazione di aiuti pubblici per complessivi 407 milioni di euro destinati ad aziende operative o con sede sociale nel Lazio, in Umbria, nelle Marche e in Abruzzo - regioni già colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 - per fare fronte alle conseguenze della pandemia e della guerra in Ucraina.

Lo ha reso noto la stessa Commissione europea precisando che gli aiuti di Stato sono stati giudicati ammissibili alla luce delle norme temporanee adottate dall'Ue per fronteggiare gli effetti delle crisi. I sostegni pubblici verranno distribuiti attraverso sussidi diretti o presiti agevolati entro il 31 dicembre prossimo.