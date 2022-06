Un'italiana nuovo membro del comitato delle Regioni Ue

BRUXELLES - Luisa Piacentini, consigliera comunale di Marano Equo (Roma), è diventata membro supplente nella delegazione italiana del Comitato europeo delle Regioni con il gruppo Ecr. "La mia entrata nel Comitato delle Regioni rappresenta un importante riconoscimento verso i piccoli comuni. Grazie al mio ruolo in Anci Lazio, per il mio tramite, le necessità e le urgenze dei borghi e dei piccoli comuni troveranno voce in un contesto tanto prestigioso", ha detto Piacentini, che è anche membro del direttivo Anci Lazio e vicepresidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione. "L'Europa non deve essere solo strumento di grandi meccanismi: deve trovare tempo e capacità per occuparsi dei problemi delle piccole comunità locali, dei loro bisogni in contesti particolari come la montagna e le aree interne, per farsi vera interprete di un ruolo politico a favore dei cittadini", ha aggiunto.

