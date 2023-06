Metsola: "Silvio Berlusconi ha lasciato il segno"

BRUXELLES - "Silvio Berlusconi: il combattente che ha guidato il centro-destra e che è stato protagonista della politica in Italia e in Europa per generazioni. Padre, imprenditore, eurodeputato, Presidente del Consiglio, senatore. Ha lasciato il segno e non sarà dimenticato. Grazie Silvio". Lo scrive su Twitter, in italiano, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola dopo la notizia della morte del quattro volte ex presidente del Consiglio ed eurodeputato dal luglio 1999 al giugno 2001, e dal luglio 2019 all'ottobre 2022.

"Sono addolorata per la notizia della scomparsa dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, ha guidato l'Italia in un momento di transizione politica e da allora ha continuato a plasmare il suo amato Paese: porgo le mie condoglianze alla sua famiglia e al popolo italiano", ha scritto in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Su Twitter cordoglio anche da parte del presidente del Consiglio europeo Charles Michel. "Berlusconi è stato membro del Consiglio europeo per quasi nove anni, rivolgo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici", ha dichiarato.

"Con Silvio Berlusconi scompare un leader che ha lasciato un segno profondo nell'Italia degli ultimi decenni. Per tutti, oggi è il momento del cordoglio, della vicinanza alla sua famiglia e alla comunità di Forza Italia". Così su Twitter il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni.

"Se ne è andato il grande combattente", ha poi reagito in un tweet il premier ungherese Viktor Orbán pubblicando una foto che lo ritrae con Silvio Berlusconi con scritto, in italiano, "riposa in pace amico mio!".

Il capogruppo dei popolari al Parlamento europeo Manfred Weber si è detto "addolorato" per la scomparsa del Cavaliere. "Il mio pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile, non dimenticheremo l'energia e la dedizione con cui ha lavorato per la sua amata Italia, per la sua famiglia politica e per i suoi ideali europei.

Gli eurodeputati del Ppe, su richiesta dello stesso Weber, hanno osservato un minuto di silenzio all'Eurocamera a Strasburgo durante la consueta riunione di gruppo pre-plenaria. "Abbiamo rispettato un minuto di silenzio per Silvio Berlusconi, nostro ex eurodeputato e il più longevo presidente del Consiglio italiano nel secondo dopoguerra. Riposa in pace", si legge sul profilo Twitter del Ppe.

"È morto Silvio Berlusconi, tanto ci divideva, sino alle radici più profonde della visione di questo Paese, ma, in queste ore drammatiche, voglio mandare un pensiero di vicinanza e cordoglio alla sua famiglia, alla sua comunità politica e a tutte le persone che gli volevano bene", ha affermato un tweet Brando Benifei, capodelegazione del Pd al Parlamento europeo.

Il capodelegazione della Lega e il capogruppo del gruppo Identità e Democrazia all'Europarlamento hanno parlato di "un giorno triste: l'Italia e l'Europa perdono una figura centrale nella storia politica, imprenditoriale, sportiva del nostro Paese e di tutto il continente, un visionario, innovatore e precursore di grandi battaglie di libertà". "Ci stringiamo attorno alla sua famiglia e ai suoi cari. Riposa in pace, Silvio Berlusconi", hanno dichiarato.

"Esprimiamo grande tristezza per la morte del presidente Silvio Berlusconi, scompare un protagonista della storia imprenditoriale e politica italiana". Così in una nota la delegazione di Fratelli d'Italia - Ecr al Parlamento europeo. "Con la sua discesa in campo nelle elezioni del 1994 ha impedito la vittoria delle sinistre, cambiando il corso della storia del nostro Paese e quello del centrodestra di governo, vicinanza alla sua famiglia e ai colleghi di Forza Italia", conclude la nota.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Giugno 2023, 15:44

