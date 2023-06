Eurobarometro, cresce interesse italiani nella politica europea

BRUXELLES - L'Italia è tra i Paesi in cui dopo guerra e pandemia l'interesse verso la politica europea è cresciuto maggiormente. Lo fa sapere l'indagine Eurobarometro pubblicata oggi dal Parlamento europeo in cui si legge che l'interesse per la politica europea in Italia è cresciuto dal 47% del 2018 al 58% di oggi, dato superiore al 56% della media Ue. Stando al sondaggio, il 64% degli italiani sarebbe inoltre pronto a recarsi alle urne se le europee si tenessero a giorni, dato leggermente più basso rispetto alla media Ue (67%, era del 58% nel 2019).

Alla domanda su quale sia il valore più importante che il Parlamento europeo dovrebbe difendere, il 37% dei partecipanti Ue al sondaggio ha indicato la difesa della democrazia seguita dalla tutela dei diritti al 28% e dalla libertà di parola e di pensiero al 27%. Difesa della democrazia primo valore anche per gli italiani, al 34%, che dopo invece mettono libertà di parola e pensiero, al 28%, poi al 26%, la solidarietà tra gli Stati membri e le regioni. Per quel che riguarda le politiche Ue, il sostegno all'Ucraina gode in Ue di un gradimento del 69%, con il dato più alto nei Paesi Bassi (90%), seguiti da Svezia, Finlandia e Irlanda all'87%, mentre l'Italia si ferma al 61%. Sotto al 50% invece Slovacchia e Grecia in cui una sottile maggioranza di cittadini non gradisce il sostegno di Bruxelles a Kiev.

Secondo la ricerca il 17% è molto soddisfatto e il 44% è a favore della strategia adottata da Bruxelles per supportare Kiev.

"Faccio un appello a tutti i cittadini europei affinché votino alle elezioni Europee. Per disegnare il futuro della nostra Unione, per essere protagonisti sui temi che interessano tutti noi. L'ultimo Eurobarometro mostra che l'interesse degli Europei sta crescendo, che alle prossime elezioni vorrebbero dire la loro. In questi anni abbiamo attraversato diverse sfide e l'Ue ha provveduto a offrire soluzioni, e questo è stato apprezzato. Ora è tempo di lavorare più duramente. Chiedo a tutti, in particolare ai più giovani, di votare per mantenere vive le nostre democrazie. Non lasciamo che altri decidano, votate". E' questo il messaggio che la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola ha inviato commentando i risultati dell'ultima indagine dell'Eurobarometro

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Giugno 2023, 12:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA