Whatsapp: un vero strumento di difesa legale

In un mondo sempre più tecnologico come quello attuale, molto è cambiato anche in tema legale. Si pensi ad esempio ai nuovi reati del cyberbullismo, o a quello del porn revenge. Spesso si tende a sottovalutare l'importanza dei messaggi inviati tramite servizi di messaggistica o frasi pronunciate chiaramente e in forma vocale. Questi strumenti, semplici e immediati, lasciano dietro di sè una traccia, e questo significa che possono anche assumere un valore legale. La stessa cosa vale anche per Whatsapp.



La perizia su whatsapp: quando e come ha valore legale



Facciamo un semplice esempio purtroppo troppo spesso corrispondente al vero: una donna denuncia atti persecutori e di stalking, per chiamare in causa un uomo avrà bisogno di prove circostanziate. Poniamo il caso che l'uomo, come di frequente accade, sia abile a non lasciare traccia. Qualora il persecutore facesse l'errore di inviare una minaccia tramite whatsapp, anche se dovesse cancellarla non si troverebbe al sicuro per questo. Proprio qui entra in gioco il recupero dati whatsapp per fini legali.

Nel momento in cui si devono acquisire determinate prove di un reato, la scienza forense ha un ruolo determinante. In questo caso si tratta proprio di analisi forense, un ramo informatico che tramite determinate procedure di sicurezza è in grado di ricercare su qualsiasi dispositivo anche solo tracce di testi che potrebbero essere fondamentali in un procedimento legale. La buona notizia è proprio che le perizie informatiche, hanno validità legale anche su Whatsapp. Questo vale sia nei procedimenti civili che in quelli penali. Vediamo allora tutti i casi in cui il più noto servizio di messaggistica istantanea può assumere lo status di strumento di difesa legale.



I casi in cui whatsapp può avere valore di difesa legale



Come abbiamo anticipato, Whatsapp può essere chiamato in causa in molteplici procedimenti, molti più di quelli che si potrebbe intuire. Vediamoli insieme:

​- nel caso in cui si debbano acquisire chat e messaggi che rientrino come prova di una denuncia per atti persecutori, bullismo, minacce, cyberbullismo, porn revenge, diffamazione, spionaggio industriale, mobbing sul lavoro;

- nel caso in cui si debba provare che qualcuno ha utilizzato la funzione di monitoraggio ai fini di spionaggio dell'app di whatsapp. Spiare qualcuno, anche il partner, è di fatto un reato perseguibile ai sensi di legge;

- nel caso in cui (nel procedimento civile) si debba intentare una causa di risarcimenti danni utilizzando come prova proprio messaggi o chat di whatsapp;

- nel caso (importantissimo) in cui si debba provare la propria innocenza fornendo un alibi dimostrabile con la geolocalizzazione tramite whatsapp.



Come trasformare whatsapp in una prova di difesa legale



Una volta stabilito che whatsapp ha valore legale in un procedimento, sia civile che penale, e una volta visti i casi in cui può essere utilizzato, vediamo adesso come praticamente, o meglio legalmente, far sì che whatsapp entri di fatto in un'aula di tribunale.

Affinchè i dati contenuti dentro Whatsapp possano essere accettati come prova all'interno di qualsiasi procedimento, vanno eseguite delle operazioni ben specifiche. Forse nell'immaginario comune si pensa che basti portare il proprio cellulare al giudice o al proprio avvocato per far si che la nostra prova venga accettata. In molti credono che basti una foto di una chat scoperta per caso o addirittura che basti trascrivere tramite dettatura un testo di un chat che risiede all'interno del nostro smartphone. Nella realtà è tutto ben diverso: perchè una chat Whatsapp possa essere ritenuta una prova valida, le attività sono molto più complesse di quanto si possa immaginare.

La prima regola sostanziale da rispettare è far si che il database del telefono non venga alterato in alcun modo. Esistono diversi scenari che riguardano il recupero dati whatsapp per fini forensi:

• Se il nostro smartphone contiene dati importanti è necessario sospendere l'utilizzo del telefono e portarlo immediatamente in un laboratorio di recupero dati professionale che procederà all'acquisizione forense della memoria del dispositivo. Ogni tipo di operazione sul cellulare può infatti “inquinare” il risultato.

• Se i dati importanti erano contenuti nel dispositivo ma sono stati cancellati, va eseguita un'analisi forense su dati cancellati. Sicuramente questo scenario è assai più complesso poiché dopo una cancellazione, i dati potrebbero non essere più recuperabili o in ogni caso si potrebbe avere un risultato parziale. Lo specialista forense in questo caso è colui che attraverso un'attenta analisi cercherà di indirizzare tutto il suo lavoro ai fini richiesti, seguendo le indicazioni del cliente. In questa procedura infatti è molto importante una stretta collaborazione tra il committente e lo staff tecnico.

• Se i dati non sono più presenti sullo smartphone perchè danneggiato, ceduto a terzi o formattato, ma siamo in possesso di un backup del dispositivo su un hard disk, l'analisi forense può essere eseguita con il massimo dei risultati anche sul nostro Pc.

Lunedì 20 Gennaio 2020, 12:58