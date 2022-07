Vulvodinia, una patologia molto diffusa ma poco conosciuta

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

La vulvodinia è considerata una delle patologie più difficili da diagnosticare, con effetti negativi devastanti sulla qualità della vita della donna. Si stima che circa il 10-15% delle donne soffra di vulvodinia, una percentuale destinata a essere superiore se si considerano le pazienti che ne sono affette che non hanno ancora ricevuto una diagnosi.

Il dolore è alla base di questa patologia e colpisce in modo persistente l’apparato vulvare per un lungo periodo di tempo, senza che vi sia una causa chiara e identificabile. In realtà, la vulvodinia include una varietà piuttosto ampia di condizioni cliniche vulvari accomunate tutte da un sintomo comune: il dolore cronico, continuo e invalidante.

L’incidenza della patologia sulla popolazione

Le stime parlano di una percentuale che non corrisponde al numero di casi reali. Si parla di un’incidenza di 1 donna su 7 e questo dovrebbe bastare a capire quanto sia diffusa questa patologia così complessa e devastante. La vulvodinia può manifestarsi in ogni momento della vita, dai 16 agli 80 anni, con una maggiore incidenza tra i 20 e i 40 anni. Anche se i sintomi sono più frequenti durante l’età riproduttiva, gli studi condotti mettono in luce che tra le pazienti affette il 4% ha tra i 45 e i 54 anni, e un altro 4% tra i 55 e i 64. Sappiamo inoltre che nel 50% dei casi, il dolore limita o impedisce i rapporti sessuali.

Vulvodinia, quali sono le cause?

Si tratta di una patologia molto complessa e ancora non abbiamo una risposta chiara sulle cause che la generano. Quello che sappiamo è che la vulvodinia è sostenuta da fattori eziologici come l’iperattivazione mastocitaria, la sperattivazione mastocitaria e la contrazione muscolare. Ognuna di queste ha un ruolo determinante nella risposta infiammatoria, nella reazione alla percezione a uno stimolo doloroso e nella reazione dei muscoli in difesa al dolore.

La presenza di questi fattori genera un circolo vizioso che si autoalimenta e che fa sì che il dolore non sia più una conseguenza ma la causa stessa del problema.

La diagnosi, il primo passo verso la guarigione

Le pazienti che soffrono di vulvodinia e non hanno una diagnosi, che in genere arriva intorno ai 5 / 6 anni, sono costrette a vivere una sintomatologia molto forte senza avere gli strumenti adatti per combattere il dolore. In genere la diagnosi di vulvodinia avviene escludendo patologie di altra natura. Altre patologie possono essere traumatiche, infettive (ad esempio candidosi, herpes genitale e altre infezioni urinarie), infiammatorie (come dermatiti da contatto, lichen sclerosis, lichen simplex e lichen planus), ormonali (ad esempio la riduzione estrogenica), iatrogene, neoplastiche (come carcinoma squamocellulare) ed infine neurologiche (come nel caso di compressioni o danni dei nervi pudendo, sclerosi multipla, cisti di Tarlov, genitofemorale ileoinguinale, neuropatie).

L’esame che viene eseguito si chiama “swab test”, anche detto test del cotton fioc e grazie ad esso è possibile valutare il dolore del vestibolo vaginale.

Questo dolore può presentarsi anche in associazione ad altri sintomi: urologici (durante lo riempimento e lo svuotamento vescicale), osteoarticolari, anorettali. Inoltre, è possibile associarla a sindromi come quella dell’intestino irritabile e della vescica dolorosa (o cistite interstiziale).

Si può guarire?

Il percorso è lungo, faticoso e molto costoso ma è possibile ritrovare uno stato di benessere. La tempestività della diagnosi è tutto poiché più tardi ci si accorge di soffrire di vulvodinia maggiori saranno i danni subiti. Questa patologia può portare ad alterazioni della sfera sessuale, dell’alimentazione, del sonno, della motricità con un impatto sia a livello psicologico che sociale. Ecco perché per guarire è necessario un approccio multidisciplinare, indispensabile per aiutare la paziente a individuare gli strumenti giusti per combattere il dolore.

Per farlo però è necessario avere al fianco i medici giusti, specializzati in questa patologia e capaci di definire il percorso idoneo in base alle caratteristiche della paziente.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Luglio 2022, 14:40