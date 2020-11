Ventilazione Meccanica Controllata: i benefici! Le innovative tapparelle fotovoltaiche

La qualità del vivere domestico è strettamente collegato all’efficacia della coibentazione termica della casa. Ridurre le perdite di calore verso l’esterno in inverno, contrastare l’ingresso del caldo in estate, e produrre una parte del proprio fabbisogno energetico migliora significativamente la vivibilità degli ambienti traducendosi, per di più, in un tangibile risparmio economico.

Non solo in bolletta, ma anche grazie agli incentivi fiscali che sono stati confermati per il 2020 e 2021 relativi alla riqualificazione degli edifici in chiave energetica.

Soluzioni innovative per l'efficienza energetica

Nel campo dell’edilizia e dell'architettura, le recenti innovazioni tecnologiche applicate alla casa stanno raggiungendo risultati qualitativi molto importanti. L’evoluzione continua del settore porta oggi ad avere a disposizione prodotti che solo qualche anno fa era impossibile immaginare.

Esistono soluzioni che, innanzitutto, assicurano le migliori condizioni di benessere possibili alla persona. E, allo stesso tempo, garantiscono un minor impatto ambientale e una riduzione significativa di consumi e costi, evitando gli sprechi e riducendo gli importi delle bollette.

L'efficienza energetica di un edificio a uso commerciale o di una abitazione è il risultato di più accorgimenti e di più soluzioni tecniche innovative. Ne presentiamo qui due, particolarmente innovative e adatte a essere inserite facilmente in svariati contesti, residenziali e non solo: la ventilazione meccanica controllata e le tapparelle fotovoltaiche.

La ventilazione meccanica controllata

Nelle case e negli spazi commerciali attenti alla qualità e alle prestazioni energetica, non può mancare un sistema di ventilazione all’avanguardia.

Questo sistema di ventilazione forza il ricambio di aria e agisce sia sulla regolazione dell'umidità e la formazione di muffe sia sul filtraggio da pollini, allergeni e sostanze inquinanti.

Il sistema assicura un costante ricambio dell'aria e ristabilisce il tasso di umidità presente all'interno di un edificio, impedendo così la formazione di muffe e assicurando un piacevole clima negli ambienti.

L’aria esausta, satura di umidità, anidride carbonica e sostanze nocive, viene aspirata dal sistema.

Ventilazione meccanica controllata, i vantaggi

Uno dei vantaggi di ventilare gli spazi indoor è la possibilità di arieggiare in modo continuo senza disperdere calore e/o il fresco.

Questo ben si sposa con il fatto che gli edifici di nuova costruzione devono ormai garantire una classe energetica alta e un isolamento termico elevato. La ventilazione meccanica controllata è inoltre una soluzione vincente per garantire il ricambio d’aria nei locali chiusi e in tutte quelle situazioni in cui non è possibile aprire le finestre.

Oltre ad agire sul comfort termico e sull'umidità dell'ambiente, favorisce anche l’evacuazione degli inquinanti che possono avere effetti negativi sulla salute, garantendo maggiore salubrità nelle case o negli uffici.

Dal punto di vista estetico, le soluzioni di ventilazione meccanica sono disponibili in soluzioni sempre più minimal e attente al design. Senza la necessità di avere bocchette di ventilazione a parete o a soffitto e senza le tradizionali "grigliette" che di solito si trovano sopra le porte e risultano molto brutte esteticamente, questo sistema viene inserito nel contesto delle prese elettriche e risulta quindi "invisibile".

Inoltre la loro installazione non prevede interventi invasivi e non occupa spazio.

Tapparelle fotovoltaiche

Benefici energetici si possono ottenere grazie anche a schermature innovative e "smart", come le tapparelle fotovoltaiche. Una schermatura solare, già di per sé, è un elemento importanti non solo di arredo, ma anche di resa estetica ed energetica.

Ancor di più quando si tratta di speciali tapparelle dotate di moduli fotovoltaici su ogni lamella, grazie ai quali sfruttano i raggi solari per produrre energia elettrica.

Le tapparelle fotovoltaiche sono intelligenti, perché in grado di orientarsi automaticamente per ottimizzare l’esposizione ai raggi solari.

Tapparelle fotovoltaiche, i vantaggi

L'energia prodotta grazie alle tapparelle fotovoltaiche può essere utilizzata per illuminare l'abitazione, per alimentare gli elettrodomestici, e così via. Inoltre, il surplus di energia prodotto negli orari di picco e di maggior esposizione solare, può essere conservato in una batteria ad accumulo, oppure immesso nella rete elettrica, secondo gli accordi col proprio gestore.



Le tapparelle fotovoltaiche sono un'ottima soluzione per chi non vuole - o non può - installare pannelli fotovoltaici sul tetto, perché ad esempio è in affitto o vive in un condominio in cui gli altri condomìni non sono interessati al fotovoltaico.



Oltre a svolgere la funzione di oscuramento delle stanze, allo stesso tempo, queste tapparelle generano abbastanza energia da consentire una diminuzione significativa del costo delle bollette energetiche.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Novembre 2020, 17:35