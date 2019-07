Vendita della Engel & Völkers a Roma zona Via Veneto di oltre 11.000.000 in tempi record

Nel cuore della Capitale, molto vicino alla famosa Via Vittorio Veneto, Il Market Center Engel & Völkers Roma si è appena assicurata la vendita di una villa rara in città, fatturando 532.787 euro. Il quartiere attorno a Via Veneto deve la sua fama alla vita glamour degli anni '50, meglio interpretato ne "La Dolce vita", il film del regista Federico Fellini. "Una proprietà in questa posizione è assolutamente unica", ha detto l'agente immobiliare Izabela Godynska, che ha supervisionato l'acquirente nell'affare. "La maggior parte delle ville di questo calibro si trovano in zone residenziali piuttosto che nel centro della città". Il venditore della proprietà è stato segnalato al Market Center Roma dall'unità specializzata Engel & Völkers "Private Office". Il proprietario italiano aveva contattato Engel & Völkers perché voleva utilizzare l'immagine dell'azienda e la presenza internazionale per raggiungere potenziali acquirenti non solo in Italia ma anche all'estero. "Il compratore, un'importante imprenditrice cinese, era già alla ricerca di una proprietà a Roma da tre anni", riferisce Izabela Godynska. "Nessun'altra agenzia immobiliare era riuscita a soddisfare i suoi desideri. Alla fine si è messa in contatto con l'MC di Roma, consigliata ad un suo amico, già cliente del gruppo a Roma, dopo aver visto l'immobile in pubblicità sul sito del Market Center." "Izabela Godynska e i suoi colleghi hanno fatto un lavoro impressionante. Dall'inizio dell'attività di movimentazione dell'immobile e l'arrivo della proposta sono trascorsi solo 22 giorni. "Questo è un tempo molto breve per una tale proprietà", afferma il capo del team Francesco Deiana. "Dimostra quanto sia forte la rete Engel & Völkers globale, da una parte, e quanto bene l'acquirente, il venditore e i consulenti immobiliari abbiano lavorato insieme su questa transazione dall'altra". L'elegante villa indipendente risalente agli inizi del XX secolo ed è impressionante per una serie di motivi: è a pochi passi dal famoso parco di Villa Borghese. I suoi 1.300 m2 sono disposti su quattro piani. Ci sono anche due terrazze, un giardino con una piscina di 500 m2 e un garage di 300 m2. All'interno della villa, soffitti alti e una serie di punti salienti architettonici catturano l'attenzione. Un famoso studio di architettura ha recentemente elaborato dei piani per una riprogettazione di lusso tra cui un nuovo edificio e una spaziosa area termale. Indipendentemente dal fatto che questi piani di progetto diventino realtà, il risultato sarà sicuramente un successo!Info Roma@engelvoelkers.comScopri il portfolio immobiliare della Engel & Völkers Roma www.evroma.it