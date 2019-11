Una linea guida per il tuo capodanno a Roma 2020

Trascorrere il capodanno a Roma sarà sicuramente un'esperienza indimenticabile! Affrettatevi per l'acquisto dei biglietti



Come accade ogni anno, a Roma sono già cominciati i preparativi per una grande celebrazione in occasione del capodanno 2020. Al fine di accogliere nel migliore dei modi l'arrivo del nuovo anno, si preannuncia che saranno tantissimi i locali organizzati a festa. Il tutto, ovviamente, sarà un contorno del mega concerto gratuito ai Fori Imperiali.



Essendo Roma molto frequentata, non solo dai suoi abitanti ma anche da turisti provenienti da tutto il mondo, i biglietti per prenotare l'ingresso ai vari party andranno sicuramente a ruba. Per cui, se state pensando di passare la notte di San Silvestro nella capitale, fareste bene ad affrettarvi!



Per avere informazioni dettagliate relativamente a tutti i luoghi comunitari interessati a partecipare all'evento, il sito capodannoaroma.it è sicuramente il migliore. Tra le notizie sono compresi orari, menù, musica ed intrattenimento in programma per ciascuno dei migliori locali della città.



Una volta deciso cosa fare, dovrete procedere alla prenotazione, la quale potrà essere effettuata in due diversi modi:

• online;

• presso i punti vendita con sede a Roma.



Avrete quindi a disposizione un'ampia scelta per fare in modo di trovare il locale più adatto ai vostri gusti personali. Scegliendo la capitale creerete il vostro capodanno su misura!



Come raccogliere informazioni e acquistare i biglietti



Attraverso il sito ufficiale, potrete informarvi su tutti gli eventi relativi a organizzare un evento dedicato al capodanno 2020.



A questo punto avrete la possibilità di selezionare ciò che più vi attrae e visionare il programma completo dell'evento particolare. In tal modo potrete confrontare più facilmente le diverse tipologie di serate offerte e scegliere quella che più si confà ai vostri gusti personali.



Una volta presa la decisione finale, non dovrete fare altro che prenotare selezionando la voce “acquista biglietti”. Potrete pagare sia con carta di credito che attraverso il servizio Paypal oppure, se abitate in città o poco lontano, recarvi direttamente in uno dei punti vendita.



Nella pagina dedicata, sullo stesso sito, avrete la possibilità di trovare la loro precisa ubicazione. La prenotazione può inoltre avvenire telefonicamente contattando il personale ai numeri che trovate nelle pagine apposite. Dopo aver preso appuntamento non dovrete far altro che recarvi sul posto ed acquistare i biglietti.



L'importo effettivo da versare è ovviamente variabile a seconda del locale scelto. È molto importante prenotare in anticipo in quanto i biglietti potrebbero esaurirsi. In più non è possibile procurarseli direttamente al locale la sera stessa (a meno che qualche anima pia non voglia cederli all'ultimo momento, ma è difficile che si presenti un tale colpo di fortuna!).



L'ingresso sarà consentito soltanto alle persone provviste di biglietti acquistati in prevendita.



I migliori luoghi per trascorrere il capodanno a Roma



La capitale offre un'ampia scelta di locali in occasione del capodanno a Roma 2020



Come già accennato, Roma offre ai visitatori qualunque tipo di intrattenimento. C'è un'ampia scelta di ristoranti in cui trascorrere il veglione, ciascuno caratterizzato da un suo stile e da un particolare connubio di sapori. Il target che frequenta la capitale è molto vasto: vi è chi preferisce uno stile classico, raffinato, racchiuso in una cornice storica, tradizionale e chi, invece, apprezza gli ambienti dall'impronta più moderna.



Tra



Scelta particolarmente elegante potrebbe essere una delle meravigliose ville romane. Si tratta di luoghi fantastici per trascorrere una serata tranquilla con amici, parenti o con il partner.



C'è poi chi non desidera trascorrere la notte di San Silvestro composto e sistemato tra i tavoli di un ristorante, ma sogna di vivere una notte... da sballo! Per questo ovviamente ci sono numerose discoteche dove potrete fare tanti nuovi incontri, scatenarvi con gli amici, divertirvi a ritmo di musica e drink.



Dove pernottare a capodanno 2020

Vi presentiamo tre degli alberghi più ricercati per trascorrere capodanno a Roma 2020

Il portale capodannoaroma.it è perfetto anche per scegliere l'hotel più adatto in cui riposare dopo una serata all'insegna del divertimento. Tra i più rinomati possiamo presentarvi Balearica Church Village, Sheraton Parco de Medici e Hilton Airport Rome. Questi non sono soltanto ottimi per dormire, ma all'interno dei locali ospitano un proprio cenone di capodanno.



A soli 3 km dalla Basilica di San Pietro si trova Balearica Church Village, un moderno resort costituito da 250 camere, suddivise in 4 palazzine, le quali circondano un bellissimo ed accogliente giardino. Nel corso della serata sarà possibile sostare presso il ristorante situato in un locale molto ampio.



Per chi ama i luoghi ricercati, dall'aspetto suggestivo, Sheraton Golf Rome Parco de Medici è la scelta più giusta. I tavoli si trovano in stanze dalle pareti completamente realizzate in vetro da cui è possibile ammirare le ampie distese di verde che ospitano campi da golf e laghetti. La struttura interna è realizzata in legno e l'ambiente è riscaldato dal camino in stile chalet di montagna, il quale contribuisce a rendere l'atmosfera deliziosa, molto natalizia.



Tra i marchi più prestigiosi della catena alberghiera si trova l'Hilton Airport Rome. Si tratta della location migliore per chi desidera una serata all'insegna del divertimento più sfrenato, dall'aria moderna e giovanile. La grande struttura di 517 camere offre ai suoi clienti il massimo del comfort e del lusso, con locali insonorizzati per chi desidera festeggiare fino al mattino. Si tratta inoltre di una meta facilmente raggiungibile, in quanto è collegata direttamente a tutti i terminal dell'aeroporto di Fiumicino.

Cosa sapere per la serata di capodanno



Capodanno Roma 2020: una volta effettuata la prenotazione sarà tutto organizzato al meglio per voi



Adesso non vi resta che scegliere la vostra location preferita. Se siete ancora indecisi, il sito di Capodanno a Roma vi può offrire una consulenza per aiutarvi ad organizzare il vostro capodanno su misura.



Una volta prenotato, non dovrete far altro che attendere un'email attraverso la quale, non solo riceverete conferma della prenotazione avvenuta, ma otterrete i vostri voucher di ingresso. Questi dovranno essere esibiti al personale presente alle porte della struttura la sera di capodanno. Potete stare tranquilli perché al momento del vostro arrivo, l'unica cosa che vi sarà richiesta è il biglietto che avrete ricevuto per email ad avvenuta prenotazione.



Non dovrete porvi problemi nemmeno per quanto riguarda i vari spostamenti all'interno della città: i trasporti pubblici saranno attivi e funzionanti in tutte le aree di Roma.



Come già accennato è molto meglio partire ampiamente in anticipo, in modo da non perdere la vostra occasione. I biglietti possono essere acquistati già ora accedendo al sito capodannoaroma.it.



Tuttavia non vi è una data limite per effettuare una prenotazione: potete acquistare i biglietti anche qualche giorno prima dell'evento scelto. Questo sempre a vostro rischio e pericolo, in quanto i voucher a disposizione a quel punto potrebbero essere esauriti.



Dunque cosa aspettate? Fatevi avanti per trascorrere una notte di capodanno indimenticabile!

Lunedì 11 Novembre 2019, 17:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA