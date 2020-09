Una guida all’acquisto delle scarpe da donna per l’autunno 2020

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Settembre 2020, 11:44

È arrivato l’autunno una stagione che sa come metterci alla prova con temperature variabili e un meteo spesso instabile . In un momento come questo è fondamentale essere attrezzati per far fronte alle diverse condizioni atmosferiche: pioggia, vento, sole e caldo. E non è solo per una questione pratica, ma anche per tutelare la nostra salute. Le scarpe in tal senso diventano quindi un accessorio fondamentale e non appannaggio esclusivo delle fashion addicted. La moda del momento offre tra l’altro molti spunti interessanti con gli acquisti digitali che sono diventati una routine per moltissimi italiani. Vediamo quali scarpe scegliere e come fare acquisti nel migliore dei modi, tanto sui nuovi canali digitali che nei negozi tradizionali.Mai come quest’anno moda fa rima con comodità e praticità: via libera quindi a modelli di scarpe basse e confortevoli che proteggono il piede con stile. Fra i modelli di maggiore tendenza in questo 2020 si trovano ad esempio i flat mules, quelli con tacco quadrato e con laccetti alla schiava che sono perfetti per le giornate autunnali più calde e assolate. Nella lista delle scarpe più gettonate non si possono poi non citare gli stivaletti bassi, con o senza lacci, molto di moda nella versione Chelsea boots per la loro capacità di dare un tocco glamour e casual a qualsiasi look. In quanto a stivali, meritano una doverosa citazione altri modelli, come i texani o quelli da bikers in stile rock che sanno come rendere ricercato ogni outfit.Intramontabili, hanno rivoluzionato il settore della moda nel corso degli ultimi anni, ecco le sneakers, che non perdono il loro fascino nemmeno se abbinate a vestiti lunghi e gonne. Fra i modelli più interessanti troviamo quelli total white, che sono un grande classico dell’estate e calzano a pennello con qualsiasi look, dai più sportivi a quelli più ricercati.Comprare online può risultare conveniente sotto diversi punti di vista soprattutto se si sceglie con cura il negozio. Un valido esempio è rappresentato dal portale di YOOX, dove è possibile trovare alcuni dei modelli di scarpe da donna più belli del momento e acquistarli in piena sicurezza. Ci sono poi altri consigli per procedere verso un acquisto corretto sul web, come ad esempio il controllo accurato delle foto delle scarpe, insieme allo studio di dettagli importanti come le finiture, i materiali e i sistemi di chiusura. È fondamentale controllare anche le taglie, preferendo i siti che offrono una vera e propria guida in merito. Infine, occhio ai termini e alle tempistiche di spedizione, oltre che alle condizioni d’acquisto dei prodotti.Per quanto riguarda i punti vendita fisici, si consiglia di controllare con cura il cartellino del prezzo per capire se il costo rispecchia quello degli altri modelli in commercio. In secondo luogo, è sempre il caso di valutare lo stato delle scarpe per evitare l’acquisto di prodotti danneggiati: in tal caso, se il difetto viene trovato in seguito, basta presentare lo scontrino per ottenere la restituzione della somma spesa o la sostituzione. Un altro consiglio utile è di accertarsi che le scarpe, soprattutto nel caso della merce in saldo , siano stagionali e non prodotti presi dalle eccedenze del magazzino secondo quanto disposto dalla legge.La stagione appena cominciata comporta quindi una scelta accurata delle calzature da indossare per assecondare precise esigenze pratiche e di stile.