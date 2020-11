Trading online: perché i listini non rispecchiano l’economia?

Questo 2020 sarà ricordato per l’anno della Pandemia da Covid-19 e per tutto quello che ne ha conseguito: emergenza sanitaria, ospedali al limite della saturazione, morti ma, anche, per la profonda crisi economica dovuta proprio alle misure di contenimento del virus.

Eppure, in uno scenario così tragico, sembra che il mondo della finanza, e in particolare delle borse, non ne voglia sapere di rispecchiare l’andamento dell’economia.

Chi fa trading online, infatti, si è accorto da tempo che se da un lato l’economia reale deve fare i conti con aziende in difficoltà e lavoratori in cassa integrazione, dall’altro i listini finanziari sembrano scommettere in una direzione totalmente opposta.

Piazze finanziarie e trading online

Basti pensare all’indice Ftse Mib, il principale indice di Piazza Affari, che nonostante la difficile situazione in Italia sta tornando su valori prossimi al periodo pre pandemia. Il tutto nonostante a Novembre l’Istituto tedesco Ifo abbia certificato che l’indice di fiducia tedesco sia sceso a 90,7 punti (ad ottobre era a 92,5). E parliamo della prima economia europea.

Molto interessanti anche le performance di Wall Street, la piazza finanziaria di riferimento per chiunque faccia trading online o, più in generale, si occupi di finanza. Un esempio su tutti le azioni Tesla, arrivate ai massimi di sempre.

I motivi possono essere molteplici e vanno ricercati, principalmente, nella fiducia sulle misure di stimolo che le principali Banche centrali mondiali stanno mettendo in campo per ridurre l’impatto della crisi economica.

Insomma la finanza sembra scommettere sul fatto che questa forte iniezione di liquidità possa contribuire a calmierare gli effetti delle restrizioni messe in atto dai governi per arginare la Pandemia

Il trading online ai tempi del Covid

Insomma, come suggeriscono anche gli specialisti di corsotradingonline.net è possibile capire come cominciare a fare trading online anche in piena crisi da Covid-19? La risposta è, ovviamente, si purchè tutto si faccia con la consapevolezza dei propri mezzi e dell’instabilità del contesto internazionale. Il trading online, infatti, comporta sempre dei rischi (come qualsiasi investimento) ma è bene precisare che in contesti come quelli che stiamo vivendo tutto viene amplificato.

Quindi se da un lato ci sono enormi opportunità, il rovescio della medaglia è caratterizzato da una maggiore volatilità che può portare, se non ben gestita, a delle perdite importanti. Come fare, quindi, per investire nel trading online in maniera davvero efficace?

Il primo consiglio è di investire con consapevolezza. Questo vuol dire che prima di mettere in gioco i propri soldi è fondamentale avere un’adeguata formazione e conoscere perfettamente gli strumenti che si decide di utilizzare. La scelta del broker deve sempre essere fatta in maniera accurata. Come ha giustamente sottolineato anche ilsole24ore stanno aumentando le truffe nel settore del trading online, pertanto è bene ricordare che i broker devono sempre essere regolamentati dalla Consob o da un organo europeo di pari livello.

Per ciò che riguarda gli asset la maggior parte degli esperti di trading online consiglia di tenere gli occhi puntati sul mercato azionario, sulle valute (in particolare il cambio euro – dollaro) e sulle materie prime (greggio su tutti).

Nel complesso, quindi, potremmo riassumere tutti questi consigli in pochi semplici punti. Formarsi adeguatamente, scegliere un broker autorizzato da un organo di vigilanza e monitorare con attenzione le dinamiche dei prezzi dei principali asset è sicuramente un ottimo punto di partenza per approcciarsi al trading online in maniera professionale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Novembre 2020, 09:51