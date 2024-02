Tosse secca o grassa? Scopri i rimedi per un rapido sollievo

Per un rapido sollievo dalla tosse, è necessario scoprire le cause e le caratteristiche dei colpi di tosse così da individuare il giusto rimedio

La tosse è un sintomo molto comune che può essere causato da diverse condizioni, tra cui raffreddore, influenza, allergie o mal di gola.

Non è altro che la risposta fisiologica dell'organismo ad un'irritazione delle vie respiratorie, un vero e proprio meccanismo di difesa che il nostro corpo mette in atto per pulire le vie aeree da catarro in eccesso o da agenti irritanti che impediscono una corretta respirazione.

Tossire può essere molto fastidioso e persistente, per questo diventa fondamentale capire la natura della tosse e scegliere i giusti rimedi per alleviarla.

In questo articolo esploreremo le differenze tra tosse secca e tosse grassa e ti aiuteremo a capire quali sono i giusti rimedi da utilizzare per un rapido sollievo.

Tosse secca o produttiva? come distinguere i colpi di tosse

Il primo punto da cui partire per la gestione della tosse è identificarne la natura.

Si parla di tosse secca quando non vi è la produzione di muco e la causa scatenante può essere un'infiammazione delle alte vie respiratorie causata da virus, batteri o agenti irritanti.

Questo tipo di tosse è molto fastidiosa e insistente e si presenta, generalmente, come uno dei primi sintomi dell'influenza.

In altri casi, la tosse stizzosa e secca, si può presentare a causa del contatto con allergizzanti come pollini, acari della polvere, peli di animali.

Si parla di tosse grassa, invece, quando vi è un'aumentata produzione di muco e catarro che può rappresentare un'evoluzione della tosse secca.

La distinzione tra le due tipologie è fondamentale per capirne le cause e per individuare il giusto rimedio.

Sedativi: rimedi per la tosse secca

In caso di tosse secca, può essere molto utile assumere sedativi che vanno a ridurre l'infiammazione delle vie aeree ed a calmare l'irritazione delle mucose.

Esistono numerosi sciroppi che agiscono a livello centrale per ridurre lo stimolo a tossire, aiutando anche a riposare la notte.

Tra gli ingredienti chiave di uno sciroppo per tosse persistente, stizzosa e insistente, è possibile ritrovare il Destrometorfano o ingredienti naturali come Miele, Grindelia, Elicriso.

È fondamentale usare questi rimedi con cautela e soprattutto consultare il parere del medico che saprà stabilirne le cause e la natura effettiva della tosse.

Mucolitici e fluidificanti, validi rimedi per tosse grassa

In caso di tosse grassa, è molto importante favorire l'eliminazione dei muchi per alleviare la congestione e favorire una rapida guarigione.

I mucolitici agiscono andando a fluidificare le secrezioni così da rendere il muco meno denso e facilitarne l'espulsione.

I principi attivi più usati per alleviare la tosse grassa sono la Guaifenesina, l'Acetilcisteina e la Bromelina, molto utili per la loro funzione espettorante.

In presenza di tosse grassa, è fondamentale bere molta acqua così da contribuire a fluidificare i muchi ed il catarro.

Tosse, rimedi naturali

Molto spesso per alleviare la tosse, può essere utile adottare qualche rimedio naturale o della nonna che ci aiuti a stare meglio e più in fretta.

Tra i migliori rimedi naturali per la tosse, va sicuramente ricordato che è bene sorseggiare bevande calde così da tenersi idratati, alle quali è possibile aggiungere miele dall'azione lenitiva specie in caso di infiammazione alla gola.

Allo stesso modo può essere utile inalare vapori di eucalipto o mentolo per aprire le vie respiratorie ed alleviare, di conseguenza, anche la tosse.

Se la tosse dovesse persistere o accompagnarsi con altri sintomi, è necessario contattare il proprio medico di fiducia che saprà garantire il giusto approccio terapeutico da seguire.

In conclusione, la tosse richiede un giusto approccio alla natura del problema ma con i rimedi adeguati sarà possibile ripristinare rapidamente il benessere delle vie respiratorie.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Febbraio 2024, 16:36