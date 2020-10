TheDoubleF: Folli Follie diventa punto di riferimento online del fashion luxury

TheDoubleF non ha bisogno di grandi presentazioni, perché ormai, trascorsi 3 anni dalla creazione di questo store online, possiamo dire che sia diventato un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti del fashion luxury. Il web è una risorsa e questo non è di certo più un segreto, ma quello che mancava era proprio un e-commerce che proponesse capi d’abbigliamento di qualità. Basta navigare per qualche minuto in rete per rendersi conto di quanto siano ormai diffusi gli shop che vendono prodotti abbastanza discutibili. TheDoubleF si pone in netta antitesi, perché ha scelto di puntare tutto sul fashion luxury ed è stata un’idea vincente.

La trovata geniale in realtà è stata quella di ampliare il pubblico di un negozio che già poteva vantare un grande successo, ma che si è voluto avventurare nel mondo del web. Folli Follie è un brand oggi noto che vanta un’esperienza consolidata nel fashion retail. Con l’apertura di TheDoubleF però è riuscito a raggiungere un numero di clienti straordinario, dovuto non solo all’ampia ed accurata selezione di capi d’alta moda ma anche alla realizzazione di un portale curato nei minimi dettagli.

Un’accurata selezione di capi d’alta moda

Il segreto del successo di Folli Follie e del suo alterego online TheDoubleF sta tutto nell’accurata selezione di designer e brand di qualità, capi d’alta moda. Il catalogo è ampio ed al suo interno è possibile trovare vestiti ed accessori dei migliori marchi tra cui Balenciaga, Saint Laurent, Gucci, Prada, OFF-WHITE, Alexander McQueen per citarne alcuni. TheDoubleF è dunque il punto di riferimento per chi cerca i brand più esclusivi e vuole approfittare della comodità e dei vantaggi di poterli ordinare direttamente online, senza recarsi personalmente in boutique.

Uno store online di qualità

Quello che distingue TheDoubleF da molti altri store online non è solo l’ampia selezione di capi d’alta moda, ma anche l’esperienza d’acquisto che offre ai propri clienti. Parliamo infatti di un portale che è stato progettato con la massima perizia, frutto di un lavoro accurato. Niente a che vedere con le solite vetrine online, spesso confusionarie. Clicca qui per il sito di TheDoubleF e capirai di cosa stiamo parlando: il portale è intuitivo, si trova subito quello che si sta cercando ed ogni minimo dettaglio è pensato per rendere l’esperienza di acquisto il più piacevole e semplice possibile.

Un servizio clienti specializzato e spedizioni gratuite

Non è tutto: il successo di TheDoubleF deriva anche dal fatto che questo è uno dei pochi store online in grado di offrire un servizio clienti di alto livello, realmente presente. Basta chiamare il numero verde per ricevere l’assistenza pre e post vendita, ma anche suggerimenti mirati da personale competente.

Le spedizioni sono inoltre gestite da corrieri selezionati e non prevedono alcun costo aggiuntivo per il cliente. Un servizio completo dunque, per assecondare ogni esigenza e rendere l’esperienza di acquisto semplice e soddisfacente. TheDoubleF non si distingue solo per la qualità dei capi in vendita ma anche per l’eccellenza del servizio offerto al cliente.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Ottobre 2020, 17:33