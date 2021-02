Storie ed esperienze imprenditoriali “On Air”. Recensioni positive per il nuovo format di Radio News 24

Le ottime recensioni attestano l'efficacia di questo strumento che dà voce in radio e permette inoltre di diffondere attraverso i social il video della trasmissione

Imprenditori, artigiani, liberi professionisti e artisti finalmente possono farsi conoscere sul territorio nazionale e aumentare il proprio giro di affari. Tutto questo è possibile grazie al format radiofonico ‘On Air Interviste e Storie’ in onda su Radio News 24. Grazie a questa idea, infatti, chiunque abbia qualcosa da raccontare, può farlo nel corso di un’intervista radiofonica sobria e professionale. L’intervistato, guidato da uno speaker giovane e dinamico, può sfruttare il tempo a disposizione per raccontare la propria attività e farsi conoscere.

COME FUNZIONA IL FORMAT

Il protagonista fissa un appuntamento con la redazione di Radio News 24 e una volta contattato dallo speaker inizia a raccontarsi rispondendo a brevi, ma precise, domante. Il risultato è un servizio radiofonico ed un video social in cui l’intervistato parla a 360 gradi della propria attività. L’obiettivo finale del format ‘On Air’ è quello di realizzare un'intervista precisa e semplice in modo che ogni ascoltatore possa effettivamente avere l'occasione di scoprire informazioni in merito all’azienda e ne rimanga affascinato. Tutte queste procedure rappresentano quindi un valido incentivo per fare in modo che un potenziale cliente, magari alla ricerca di un prodotto o un servizio, faccia l'acquisto presso l'impresa italiana senza usufruire del web o della concorrenza diretta a quell'azienda che, anche in Italia, si occupa di un determinato settore.

INTRATTENIMENTO E PUBBLICITA’

Il format ‘On Air Interviste e Storie’ è vincente perché unisce due concetti: da un lato l’intrattenimento radiofonico, dall’altro la pubblicità. Infatti i fruitori di Radio News 24 hanno la possibilità di ascoltare una breve intervista radiofonica condotta da uno speaker; dall’altro lato ci sono gli imprenditori che puntano a farsi conoscere sul suolo italiano e che hanno voglia di scrivere le pagine della loro storia. Il formato di Radio News 24 viene trasmesso quotidianamente da diverse radio locali e nazionali il cui obiettivo è aderire a questa interessante iniziativa pensata solo ed esclusivamente per aiutare il settore economico italiano e i suoi agenti a uscire fuori da un periodo di crisi come quello attuale.

GUARDANDO AL FUTURO

Il format ‘On Air Interviste e Storie’ prodotto da Radio News 24 è nato cono uno scopo ben preciso: dar voce ad aziende e professionisti italiani attraverso la radio e i social network. L’idea ha avuto successo e in poco tempo i servizi radiofonici prodotti dagli speaker dell’emittente sono aumentati. Ecco il nuovo obiettivo: far diventare tutte queste interviste un patrimonio da cui poter attingere. Un duplice contenuto: infatti l’ospite può ascoltarsi in audio sulle frequenze radiofoniche, ma al contempo può richiedere la realizzazione del video, veicolabile sui social per raggiungere un ampio numero di potenziali clienti o addirittura salvabile nella memoria di un dispositivo per la successiva riproduzione. ‘On Air’ guarda ai nuovi servizi e cerca di intercettarne le innovazioni come Spotify, nato per trasmettere musica, ma che da tempo ha avviato la diffusione anche di brevi interviste di approfondimento. Oppure WhatsApp, un'applicazione informatica di messaggistica istantanea che permette di diffondere file video e file audio a una velocità incredibile.

LE RECENSIONI DEGLI INTERVISTATI

Sono tantissimi gli imprenditori, gli artisti e gli artigiani che hanno lasciato recensioni positive su Radio News 24. I protagonisti delle interviste, infatti, hanno avuto la possibilità di raccontare le proprie storie a uno speaker radiofonico e a trasmettere la propria esperienza agli ascoltatori. «La pubblicità è il sale del commercio – spiega un imprenditore – grazie alla radio ho avuto modo di far conoscere la mia attività e ho incrementato il mio giro di affari». Ma non è tutto. Infatti l’imprenditore ha la possibilità di assicurarsi il video della propria partecipazione in radio per farlo girare direttamente sui propri canali social.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Febbraio 2021, 16:46