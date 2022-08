Spendiamo di più per cenare fuori, ma amiamo anche il delivery: come cambia il food approach

Dopo il biennio nero per il settore a causa della pandemia da Covid-19, il 2022 sembrerebbe rappresentare per la ristorazione la tanto attesa luce in fondo al tunnel. Quei due anni di restrizioni, durante i quali il mondo del food è riuscito a rimanere a galla grazie a consegne a domicilio prima e prenotazioni online dopo, sono ormai un brutto ricordo, ma di certo hanno notevolmente cambiato l'approccio con il cibo e le tendenze del settore.

Ripresa vuol dire nuove abitudini

Se c'è un solo vantaggio che la pandemia ha portato nel mondo del food, questo è di certo il fatto di essere stata una specie di acceleratore digitale. Gli effetti del Covid-19 hanno infatti dato vita alla necessità dei ristoranti di essere presenti sul web e di dare la possibilità ai clienti di prenotare direttamente online. Questa innovazione ha portato risultati positivi: già nel 2021 l'incremento delle prenotazioni è stato di circa l'11% in più rispetto all'anno precedente e questo dato è destinato ad aumentare nel 2022, soprattutto in vista di eventi e festività estive e natalizie, come il tanto atteso Capodanno a Roma.

Programmare e prenotare in anticipo non solo assicura al cliente il proprio posto, ma migliora anche il lavoro di chi opera nel settore della ristorazione che sarà preparato ad accogliere ospiti e commensali.

La food experience e i nuovi trend

Si parla tanto di Food experience come nuova frontiera di turismo consapevole ed enogastronomico, ma in pochi hanno davvero capito cos'è esattamente. La Food experience è un'esperienza culinaria unica che mette insieme prodotti locali di eccellente qualità, sapori e tradizioni del posto. Il cibo infatti è diventato un elemento importantissimo e parte integrante del viaggio, della scoperta di una specifica meta, pari a monumenti e paesaggi naturali. Le tendenze del 2022, rendono adesso ancora più speciale e memorabile l'esperienza del cibo.

Soul Food. Mangiare non è più solamente sinonimo di nutrire il corpo. Il concetto di Soul Food mira a soddisfare anche l'anima e la mente, mettendo a tavola ingredienti semplici, ma capaci di avere effetti positivi sull'umore di chi ha la possibilità di gustarseli. Il Soul Food può essere definito un vero e proprio ritorno alle origini e ai prodotti antichi e genuini. Cereali antichi, pane, caffè, comfort food, prodotti detox e mix di ingredienti funzionali ne saranno protagonisti.

Lotta allo spreco alimentare. Nel 2022 i ristoratori avranno ancora più a cuore i temi della lotta allo spreco e della sostenibilità ambientale. Prenderanno sempre più piede quindi cucine slow food dagli ingredienti biologici, locali, spesso di recupero, rigorosamente di stagione, e i packaging dei fast food faranno spazio a materiali riciclati e riciclabili.

Mangiare in famiglia . Anche fuori, il concetto di famiglia è diventato importante. Sono moltissimi infatti i consumatori che sono costantemente alla ricerca del luogo perfetto dove stare a tavola tutti insieme e assaporare piatti della tradizione proprio come a casa.

La farmacia del cibo. Tra le nuove tendenze, la più in voga è la Nutraceutica, una disciplina scientifica che mette insieme i concetti di nutrizione e farmaceutica. L'obiettivo principale della Nutraceutica è quello di divulgare il principio secondo cui bisogna prendersi cura di sé tramite il cibo. Tutti gli ingredienti di questo tipo di cucina saranno capaci di far stare bene sia il corpo sia la mente, con i loro effetti positivi sulla salute e le loro proprietà benefiche in grado di prevenire e trattare alcune malattie.

La sperimentazione artistica del cibo. Il cibo non viene più visto solo come qualcosa buona da mangiare: deve essere anche bella da vedere. Questa esigenza la si deve forse all'avvento dei social media, soprattutto di Instagram, dove piatti dall'effetto meraviglia sono postati continuamente. Ed ecco allora cibi glitterati, super colorati, capaci di suscitare nostalgia come la torta di mele o i fluffy pancakes, hummus dalle infinite varianti e piatti a base d'avocado. Il cosiddetto effetto wow, che sia applicato a un piatto o anche solamente alla location, sembrerebbe incrementare di molto il numero di prenotazioni, essendo oramai diventato qualcosa di irrinunciabile, da fotografare e condividere a ogni costo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Agosto 2022, 14:46