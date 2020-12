Smart working, 3 soluzioni usare i file dell'ufficio a distanza

Da sempre l'ufficio ha rappresentato il cuore dell'azienda, dove tutti si recano per lavorare e fare team. Quando non si può essere fisicamente presenti in ufficio però può succedere di dover rimandare ciò che si ha da fare sperando di non dimenticarsene il giorno successivo. A livello informatico si può ovviare al problema della presenza "fisica" almeno in tre modi diversi. Lavorare da casa ha come primo grande ostacolo quello di trovare il modo corretto per farlo senza diminuire la produttività.

La rete VPN

Uno dei migliori metodi per uno smartworking efficace è usare questa VNPN online. Si tratta di una connessione che prevede di installare sulla rete uno strumento chiamato "firewall". La rete VPN permette di connettersi a questo firewall per impostare il PC di casa come se si stesse all'itnerno dell'ufficio, permettendo di avere accesso a file e documenti condivisi su altri computer della stessa rete. Le reti VPN, inoltre permettono di connettersi in modo protetto tenendo lontani gli attacchi hacker e filtrando il traffico dati che passa attraverso la rete. Quelle più avanzate, inoltre, hanno un sistema integrato anti-virus per aumentare il livello di protezione oltre ad altre funzionalità che possono proteggere e filtrare ulteriormente i contenuti bloccando ad esempio l'accesso ai siti dei social network in determinati orari o limitare del tutto l'accesso ad alcuni siti web particolari. Il principale svantaggio delle reti VPN è il costo, poiché il firewall ha un prezzo che si aggira a qualche centinaio di euro, oltre al costo del tecnico informatico necessario per l'ottimale installazione. Innumerevoli i vantaggi invece, come il PC dell'ufficio che potrà rimanere spento senza essere esposto alla rete internet. Inoltre, il firewall funziona su connessioni remote e quindi aumenta la sicurezza della rete e dei dispositivi che vengono usati proteggendoli dal furto di file e dati. La rete VPN offre una connessione criptata rendendo quasi impossibile intercettare la cronologia, il traffico ed avere accesso a informazioni private o sensibili.

Il desktop remoto

Questo sistema permette di configurare computer e rete per consentire di collegarsi ad un altro dispositivo e lavorare su di esso utilizzando il mouse e la tastiera del PC di fronte all'utente. Sostanzialmente verrà mostrato lo schermo e i contenuti di un altro apparecchio direttamente su quello in casa. Usando questo metodo è necessario che il PC dell'ufficio sia acceso e questo implica uno spreco di risorse (energia) ed aumenta notevolmente il dispendio economico. Anche quello in casa dovrà essere acceso e quindi esposto ai rischi di Internet. Inoltre, con questo metodo si può lavorare su un apparecchio singolarmente, uno per volta. Se qualcuno sta usando il PC da casa quello stesso computer in ufficio non potrà essere usato. In alternativa si può impostare un server per fare in modo che più utenti contemporaneamente possano usare un desktop remoto nello stesso momento. Come lati positivi, questo metodo è innanzitutto gratuito e permette di usare dispositivi con funzioni base visto che tutto viene avviato sul PC dell'ufficio.

Telelavoro o controllo remoto

Questo metodo permette di lavorare in smart working con programmi particolari. Una parte di essi andrà installata sui PC in ufficio e l'altra su quello in casa. Il collegamento da un computer all'altro avverrà usando delle credenziali per non esporre il PC a internet ma anche in questo caso entrambi i dispositivi dovranno essere accesi e ciascuno di essi potrà essere usato solo da un utente alla volta, oltre al fatto che se il monitor sarà acceso chiunque potrà vedere ciò che si sta facendo. Un altro dei lati negativi è rappresentato dai costi. Per avere programmi funzionali, affidabili e sicuri per adoperare il controllo remoto è necessario acquistarli. Se si opta per questo metodo di smartworking è necessario tenere in considerazione preventivamente la spesa da effettuare. Il lato positivo è che il PC non sarà esposto a Internet e a tutti i suoi rischi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Dicembre 2020, 17:12