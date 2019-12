Settore agroalimentare: cos’è e come funziona la logistica a temperatura controllata

I centri di stoccaggio

Sia per i produttori che per i grandi distributori è fondamentale che lo stato delle merci rimanga ottimale in tutte le fasi del trasporto, come risulta altresì importante la tutela della salute dei clienti e la piena soddisfazione degli stessi. È interesse comune, quindi, affidarsi ad operatori professionali e che siano dotati di strutture di trasporto e stoccaggio a temperatura controllata e con fasi ben definite al fine di eliminare ogni possibile shock termico alle merci. In quest’ottica, STEF è una delle realtà più affermate con una rete che comprende 9 filiali di logistica inserite in un network di oltre 30 filiali interconnesse tra loro a copertura di tutto il territorio nazionale e 1 milione di m3 a temperatura controllata con oltre 50 mila posti pallet.



Co-packing, cross- docking e flow management

Se in passato il trasporto e lo stoccaggio rappresentavano le uniche due fasi nel percorso delle merci fino agli scaffali, oggi il concetto di logistica a temperatura controllata è cambiato per fornire un servizio ancora più efficiente ai propri clienti. In primis, attraverso il servizio di copacking, realtà come STEF si fanno carico dell’imballaggio, il confezionamento e l’etichettatura dei prodotti secondo rigidi protocolli che garantiscono la conservazione ottimale del prodotto.

Con il cross-docking, invece, STEF elimina tutte le fasi intermedie di stoccaggio e smistamento, permettendo alle merci di transitare nei centri, velocizzando le fasi di consegna e limitando i rischi legati alle variazioni di temperatura per le merci. Infine, con il flow management si procede a studiare soluzioni IT ad hoc, in grado di gestire ordini, spedizioni e tracciamento delle merci attraverso un gruppo di ingegneri e project manager capaci di fornire servizi personalizzati per ogni tipologia di cliente e di merce.

Il processo di trasporto degli alimenti deve avvenire nel rispetto di determinate temperature, diverse a seconda della tipologia di prodotto e regolate dalla legge, nello specifico il. La normativa stabilisce la temperatura alla quale è necessario trasportare determinati alimenti, distinguendo cibi surgelati o congelati da prodotti che necessitano una conservazione a temperature più alte o che sono particolarmente sensibili agli sbalzi di temperature, anche per brevi lassi di tempo.In Italia, una delle aziende leader nel trasporto e la logistica del settore agroalimentare è il. I servizi di logistica a temperatura controllata di STEF prevedono tre range di temperatura, in base ad altrettante tipologie di prodotti: surgelati, freschi e termosensibili.Quando si prendono in caricoper il trasporto e/o lo stoccaggio, per esempio, bisogna mantenerle in un range compreso tra i -15° e i -18° C, per rispettare la temperatura raggiunta da questi prodotti durante il processo di surgelazione. Un range di temperatura più elevato, invece, viene destinato agli, con cui viene rallentato deperimento, che in condizioni di temperature naturali avverrebbe in pochi giorni o poche settimane.