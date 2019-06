Scopri i trend del mercato romano e i prezzi al metro quadro

Il mercato immobiliare è da sempre uno scenario complesso in costante evoluzione. Grazie alla collaborazione in esclusiva con Nomisma, società indipendente che realizza attività di ricerca e consulenza economica per imprese, associazioni e pubbliche amministrazioni, a livello nazionale e internazionale, il gruppo Engel & Völkers, con frequenza semestrale, è in grado di condividere importanti dati del mercato nazionale, capitolino e milanese attraverso il Market Report. Le informazioni sono pensate e prodotto per soddisfare la curiosità anche del pubblico "non addetto ai lavori". Le tabelle e i grafici danno un quadro molto chiaro della aree metropolitane e delle dinamiche legate alla compravendita e alla locazione. L'ultima edizione analizza il secondo semestre 2018 ed è disponibile in versione E-book gratuita cliccando qui https://www.engelvoelkers.com/it-it/roma/market-report-milano-roma-2-semestre-2018/ e la stessa in cartaceo si può richiedere presso gli uffici del gruppo Engel & Völkers Roma in Corso Vittorio Emanuele II 282-284 e in viale Europa 296.