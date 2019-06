Scelta dei nuovi infissi senza problemi con Prezzinfissi.it

Il primo portale italiano per trovare in un solo click il negozio di infissi che fa al caso proprioIl confronto, ormai è chiaro, è spesso la chiave del risparmio. Ma confrontare prezzi e proposte può essere difficile perché richiede tempo ed energie per andare di negozio in negozio. Le cose si fanno ancora più complicate se occorre ottenere informazioni su prodotti ed articoli appartenenti a categorie vaste e complesse. La soluzione, nel mondo degli infissi, è rappresentata da Prezzinfissi.it, il primo portale italiano per trovare in un solo click, il negozio di infissi più vicino e adatto alle singole esigenze.La grande specializzazione di Prezzinfissi.it è una scelta strategica per riuscire ad offrire il miglior servizio in un segmento estremamente complesso e variegato come quello degli infissi. Il lavoro del portale è concentrato in modo specifico sui serramenti per garantire di poter effettuare ricerche efficaci senza perdere tempo e trovando la soluzione migliore in termini di prodotto, prezzo, professionalità e vicinanza da casa e questo, per tutta Italia. Prezzinfissi.it è diverso dagli altri portali perché consente di fare ricerche personalizzate e trovare il negozio di infissi migliore per sé e per la propria casa. Sono oltre 7.000 le imprese registrate e chiunque può accedervi e conoscerne le caratteristiche nel dettaglio in un click. La ricerca effettuata può essere organizzata in base a recensioni, prezzi, zona geografica in modo da permettere di scegliere in breve tempo. In un solo click si visionano i prezzi di migliaia di negozi di serramenti, vicini a casa o in tutta Italia. In un solo click è possibile richiedere un preventivo a tutte le aziende selezionate, visionare le schede dedicate a ciascuno showroom comprensive delle foto dei lavori e scegliere l’azienda in base alle recensioni lasciate dai clienti, nonché visionare tutti i prezzi.Impostare la ricerca per trovare i prossimi infissi di casa al miglior prezzo è semplice: basta accedere a www.prezzinfissi.it e scegliere la categoria di infissi di interesse e il comune presso cui verrà realizzato l’intervento. Così Prezzinfissi.it ricerca tutti i negozi di infissi nell’area di interesse, in modo che il cliente possa selezionarne uno oppure richiedere con un semplice click un preventivo a tutti. Un punto di forza fondamentale del portale sono le recensioni inserite dai clienti stessi. Una sorta di passaparola virtuale che permette di accedere alle opinioni di coloro che si sono già rivolti allo specifico negozio o showroom e possono darne un’opinione reale. E se un negozio in particolare convince proprio per le sue buone recensioni, è possibile richiedere un preventivo in modo mirato. A nascerne è un circolo virtuoso per i clienti e per i negozi stessi che possono beneficiare del web con dinamiche simili a quello del passaparola di una clientela soddisfatta. Approfondire ulteriormente è a portata di click perché la focalizzazione di Prezzinfissi.it consente di trovare chi possa aiutare e guidare al meglio il cliente in una scelta che saprà lasciarlo pienamente soddisfatto. Le risposte a richieste specifiche vengono effettuate direttamente dall’ingegnere di Prezzinfissi.it. Oltre ad essere vantaggioso per il cliente, Prezzinfissi.it è costruito anche a misura di rivenditore. Lo showroom che decide di registrarsi può contare su uno strumento per aumentare la propria visibilità on line, differenziarsi dai competitors tramite la scheda dedicata, gestire le proprie recensioni. Anche il contatto con i clienti è agevolato e può avvenire attraverso vari mezzi: per mail, oppure per telefono. Il negozio si appoggia, così, ad una piattaforma capace di garantire un accesso di migliaia di clienti per mese, con il vantaggio di apparire nelle ricerche effettuate in base a un criterio geografico. Anche il meccanismo di richiesta dei preventivi, oltre ad agevolare il cliente, permette allo showroom una più semplice gestione delle richieste, dal momento che vengono organizzate in base ad una categoria selezionata preventivamente. Ricevuta la richiesta di preventivo, inoltre, il negozio può dare avvio ad una trattativa privata e quindi su misura.