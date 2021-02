Radio News 24, pubblicità e visibilità

Ecco il nuovo format ‘On Air’

Gli imprenditori si raccontano in interviste radiofoniche in onda sul territorio nazionale

Radio e pubblicità sono un binomio indissolubile: due facce della stessa medaglia. Il team di Radio News 24 ha capito a fondo questo concetto e grazie al format ‘On Air’, ideato e sviluppato da collaboratori di redazione dinamici, giovani e molto preparati, è riuscito a proporlo con forza ai propri ascoltatori e non solo.

IN COSA CONSISTE E COME FUNZIONA

‘On Air – Interviste e Storie’ è un format radiofonico innovativo nato per dare voce ad imprenditori, titolari di impresa, artigiani e proprietari di attività commerciali. Radio News 24 permette a questi attori economici di raccontare, attraverso un’intervista realizzata con uno speaker, la propria storia direttamente ai clienti, facendo in modo che questi possano scoprire tutte le caratteristiche dell’impresa che rappresentano. Non c’è uno schema ben preciso: tutto è studiato per dare il massimo della visibilità all’imprenditore che, nel corso dell’intervista, può raccontare la storia della propria azienda, i successi, i momenti di difficoltà e anche i sistemi produttivi. Tutto questo naturalmente vale anche per i liberi professionisti, per gli artigiani e per quanti abbiano un talento da mettere in vetrina.

Il format On Air nel corso del tempo ha avuto un ottimo riscontro al punto che sono tantissime le recensioni positive da parte degli imprenditori e naturalmente anche di chi ascolta la radio.

UN BRAND DI QUALITA’

Competenza, qualità e professionalità. Sono questi i tre pilastri su cui, ormai da 23 anni, si basa l’attività di Radio News 24. La nel corso del tempo ha avuto un articolato processo di espansione seguendo una precisa strategia: quella di essere un emittente di informazione e buona musica. L’emittente pian piano si è fatta strada sul territorio nazionale arrivando a coprire gran parte della penisola sia in FM che sui canali del digitale terrestre suscitando molto interesse per il progetto e numerosi consensi in termini di ascolti.

Cronaca, Politica, Economia, Sport non mancano di certo nelle oltre 40 edizioni giornaliere del Giornale Radio, alcuni monotematici. Di recente, si è dato il via anche ad alcune produzioni come il Gigi show (in onda tutti dal Lunedì al Venerdì alle 08.00 e alle 20.00), Economy News (Fascia di informazione Economica curata dagli esperti di Economy Magazine alle 09.20,12.20,15.20,18.20) e 100 Secondi con… Enrico Mentana (in onda dal Lunedì al Venerdì alle 11.00 e alle 19.00).

Nell’ambito di questa costante innovazione si inserisce il format ‘On Air’. Quest’idea vincente in poco tempo ha riscosso tantissimo successo al punto che i protagonisti delle interviste hanno fornito recensioni positive.

UN INTERESSE CRESCENTE

Sono in aumento gli imprenditori, gli artigiani, gli artisti e i titolari di impresa che hanno scelto il format ‘On Air’ in onda su Radio News 24 per pubblicizzare la propria attività. A testimonianza di questo ci sono gli oltre 20mila podcast diversi al mese fatti dagli speaker dell’emittente. Il formato di Radio News 24, inoltre, viene trasmesso quotidianamente da diverse radio locali e nazionali il cui obiettivo è aderire a questa interessante iniziativa pensata solo ed esclusivamente per aiutare il settore economico italiano e i suoi agenti a uscire fuori da un periodo di crisi come quello attuale. Ogni puntata del programma è incentrata su una storia in particolare, garantendo dunque la possibilità all’imprenditore di raccontarsi a fondo e all’ascoltatore di scoprire le novità proposte.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Tra i meriti di Radio News 24 c’è sicuramente quello di aver creato una nuova figura professionale: il podcaster. Si tratta di un ragazzo spigliato, dinamico e curioso in grado di sfruttare la forza della radio per dare visibilità agli imprenditori. Grazie ai consigli di un team esperto e professionale, il podcaster di Radio News 24 ha la possibilità di crescere e di mettersi a completa disposizione degli intervistati.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Febbraio 2021, 00:10