Questa estate ha solo una meta: Ponza

Ricca di Ponza è l’isola più estesa dell’arcipelago delle isole Ponziane e fra le preferite dai cittadini romani che la scelgono come destinazione per le vacanze estive.Situata di fronte a San Felice Circeo, a circa 50 km dalla costa del Parco Nazionale del Circeo, l’isola si trova vicina a Palmarola e a Zannone, raggiungibili entrambe in barca da Ponza, ed è ben collegata anche con Ventotene.Ponza è molto frequentata anche da turisti stranieri provenienti da ogni parte del mondo, che in questa oasi di paradiso, piccola ma deliziosa, trovano tutto quello che si può desiderare per trascorrere una vacanza indimenticabile.Negli oltre 40 km di costa frastagliate si aprono, baie, insenature,incantevoli edalla vista mozzafiato.

L’isola possiede patrimoni storici e naturalistici particolarmente suggestivi, che vale la pensa scoprire ed esplorare.Dominata prima dai Greci e poi dai Romani, Ponza offredi incredibile bellezza, che comprendono necropoli romane, ville imperiali, grotte artificiali e tante altre strutture antiche molto interessanti.Una volta giunti sull’isola si può godere la magnifica visuale che regala la, mentre proseguendo verso ilci si addentra nel, luogo tranquillo e ricco di fascino, con un piccolo porto da cui partono le barche per le escursioni.La zona di Le Forna è la parte più selvaggia dell’isola, e anche la più elevata, perfetta per fare lunghe passeggiate e scoprire le mulattiere che portano alla zona vulcanica.All’interno dell’isola ci si puòoppure con le navette comunali, grazie alle quali è possibile raggiungere facilmente i luoghi di interesse.Un ottimo modo per chi desidera mantenersi in forma è spostarsi in bicicletta, oppure in motorino, o ancora i, soluzione perfetta per visitare comodamente anche le zone sterrate e selvagge di Ponza.Le cose da fare a Ponza sono davvero tante, si può scalare il Monte Core da cui si vede una vista magnifica, si può fare una passeggiata tra i, visitare i resti del Forte del Frontone, o ancora vedere il Museo Ponzese ospitato in una grotta, davvero molto suggestivo.Famosa per le acque turchesi, l’isola possiede fondali trasparenti e ricchi di pesci, che ogni anno attirano migliaia di appassionati delle immersioni e sono ideali per praticare snorkeling e diving.Le spiagge, tutte stupende, sono raggiungibili alcune a piedi attraverso i sentieri, altre. Ponza è la meta perfetta per vivere una vacanza straordinaria tra mare e sole, ma è nota anche per la sua eccezionale movida, che offre tanti spunti per divertirsi.L’isola pullula di, molti dei quali si affacciano sul mare, dove si tengono party unici, ideali per gustare un aperitivo o intrattenersi fino all’alba con musica dal vivo.Fra le location più gettonate vi è il Blue Moon ristorante cocktail bar simbolo della mondanità e del divertimento, frequentatissimo dai turisti e da personaggi famosi, ideale per immergersi nell’atmosfera frizzante delle serate ponziane.