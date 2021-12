Profumi: i benefici di indossarli

L'olfatto è un senso particolarmente potente perché è associato al sistema limbico del cervello. Per lo stesso motivo le fragranze sono associate a positivi cambiamenti di umore. I numerosi vantaggi sono scientificamente provati e rendono il profumo molto di più di un semplice buon aroma.

Permettono di rivivere ricordi meravigliosi. Di tutti i nostri sensi, l’olfatto è il più strettamente correlato alla nostra memoria. Mentre molte cose nella nostra vita quotidiana possono innescare un senso di nostalgia, niente ha il potere di farci rivivere il passato come l'aroma sentito in un certo momento della nostra vita.



Migliorano l'umore. Uno dei principali vantaggi è l'aumento generale dell'umore, che può essere sperimentato grazie all'aroma gradevole. Si possono anche indossare profumi che riflettano il proprio stato d'animo. Che tu ti senta energico, rilassato o serio, sul mercato ci sono fragranze per adattarsi al benessere, all'occasione e alla stagione. I consulenti del negozio online Makeup.it, consigliano di scegliere le fragranze facendo attenzione alle note. Le note di spezie, caffè, agrumi e fiori possono energizzare e ridurre i livelli di stress. Incenso, resine balsamiche, iris, vetiver e note legnose di sandalo, portano serenità, benessere e pace.





Rafforzano la fiducia in sé stessi. Come un bel vestito, un buon profumo può aumentare l’autostima e far venire voglia di uscire con le persone e mostrare i lati migliori di sé stessi. Un accenno di piacevole fragranza può dare coraggio e aumentare l’attrattiva.



Agiscono come afrodisiaci. Spesso prestiamo attenzione a qualcuno solo perché viene catturato il suo incantevole aroma. Alcuni tipi di profumi contengono feromoni, che aiutano ad aumentare l'attrattiva. Questi aromi, a contatto con la pelle, permettono di sentirsi più sicuri di sé stessi e attraenti, facendo colpo anche su quelli che ci circondano.

Possono risolvere l'insonnia. Un altro effetto terapeutico dei profumi è che possano aiutare a dormire meglio la notte. Quelli che contengono oli essenziali di lavanda, rosa, arancio, camomilla, gelsomino, limone, cannella e menta, possono aiutare a rilassamento e godere di un sonno profondo e indisturbato. Queste proprietà sono confermate da studi scientifici pubblicati da pubmed.gov/25234160/.



Migliorano la salute. Tutte le influenze creano sentimenti positivi e riducono lo stress, ciò influisce indirettamente sulla salute, rendendo più sane le persone che indossano regolarmente fragranze e aromatizzano gli ambienti dove vivono.





Il profumo è il più misterioso di tutti i cosmetici, dando l'opportunità di cambiare l'umore, acquisire fiducia in sé stessi, sentirsi attraenti e rivivere in pochi istanti ricordi del passato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Dicembre 2021, 15:20