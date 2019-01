Polpetta – Cucina e Miscelazione

A CURA DI PIEMME S.p.a

Mercoledì 23 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 17:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA

In un periodo storico come il nostro, dove l’amore per la buona cucina e le idee innovative hanno trovato una formula per coesistere e regalare esperienze, spicca il format che lega generazioni e culture di tutto il mondo: Polpetta.Ha messo la firma a Roma in tre quartieri famosi per la nightlife e l’intrattenimento: Al Gazometro di zona Ostiense dove è nato il progetto, spostandosi nel Rione Monti, famoso per la sua cultura underground e internazionale e facendo infine breccia nel cuore del nord piu’ cool di Roma: Ponte Milvio.La formula è ben chiara già dal nome, è il primo ristorante dedicato interamente alle Polpette, combinando perfettamente tradizione, innovazione ed estro, e lo scopo da subito è stato quello di dare centralità alla polpetta come pietanza in tutte le sue varianti, dalla carne al pesce, ricette dal mondo e meravigliose rivisitazioni di dessert, con variazioni di ogni tipo e adatto ad ogni tipo di pubblico con una ampia scelta vegetariana.La formula e’ vincente non solo per la sua sfiziosa idea innovativa ma soprattutto per l’attenzione legata alla scelta delle materie prime: La carne macinata è normalmente ricavata dalla mondatura dei vari tagli anatomici anche detti scarti. Da polpetta invece si utilizzano solo carni da tagli interi.Le polpette classiche sono infatti composte da chuck (collo), brisket (petto) e short ribe (costato) , tagli che rispettivamente donano dolcezza, succosità e sapore. Le polpette di pesce vengono preparate con pesce fresco lavorato e abbattuto; le verdure e tutte le erbe aromatiche utilizzate sono anch’esse fresche e consegnate giornalmente.Di rilevanza un fattore fondamentale: Sono realizzate tutte completamente a mano, come ci conferma lo chef Giovanni Nerini, che programma con minuzia una media di 100.000 polpette al mese nei tre ristoranti di Gazometro, Rione Monti e Ponte Milvio.Il successo del format non lascia dubbi: Siamo davanti ad un cult della nostra tradizione che somiglia alla risposta vincente per tutti gli amanti della buona cucina in cerca di un legame tra passato, presente e futuro.