Pescato & Mangiato: il profumo del mare arriva sulla tua tavola

Il profumo del mare e l’inconfondibile sapore del pesce fresco che arriva sulla tua tavola. No, non è un sogno! Ecco la magica realtà di Pescato e Mangiato, ristorante e pescheria del quartiere Ardeatino.

A due passi dalla storica Appia Antica di Roma, Pescato e Mangiato è uno dei locali di riferimento della zona. Il punto di forza è, senza dubbio, la ricerca della materia prima: viene riservata, non a caso, una grande l’attenzione per la qualità degli ingredienti nei processi di selezione e di preparazione.

La nostra pescheria, infatti, con gli arrivi giornalieri del pescato locale da Anzio a Terracina, vanta sempre prodotti freschissimi, saporiti e perfetti per rendere indimenticabile il tuo pranzo o la tua cena, che si scelga di consumarla nel nostro ristorante oppure in casa.

La parte Ristorante di Pescato e Mangiato, in grande crescita negli ultimi anni, è caratterizzata da un attento bilanciamento tra innovazione e tradizione. I grandi classici, come spaghetti alle vongole, tartare e dolci classici si accostano a di tecniche e fusion con accostamenti di altre tradizioni culinarie. Un esempio? La marinatura finlandese o la cottura a bassa temperatura.

Il locale è aperto a pranzo e cena dal martedì alla domenica e presenta una sala principale con il banco del pesce fresco e una parte all’aperto, perfetta per la bella stagione e le giornate di sole romane.

I fiori all’occhiello in casa Pescato e Mangiato? In prima linea, senza dubbio, i nostri gustosi marinati, come alici, salmone, spigola e altri carpacci con il pescato del momento. A seguire gli amatissimi prodotti di eccellenza da noi selezionati, come le acciughe del Mar Cantabrico e la saporita bottarga di muggine. Infine i nostri pronti a cuocere, come polpettine di pesce, involtini oppure il crostino di acciughe del Mar Cantabrico. I pronti a cuocere sono perfetti per una cena veloce da preparare in casa oppure per festeggiare un evento speciale con il giusto sapore: quest’anno, come ogni anno, la Ristopescheria Pescato e Mangiato sarà operativa anche durante le feste di Natale, per garantire un servizio di take-away per il cenone della Vigilia, Natale e Capodanno.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Dicembre 2022, 17:51