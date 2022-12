Perché rivolgersi ad un’agenzia specializzata per organizzazione eventi

L’Organizzazione Eventi spesso ha bisogno di essere delegata ad agenzie professionali, come Nosilence che, da oltre 20 anni, si occupa della gestione eventistica di vario genere, soddisfacendo le richieste di target diversi con richieste ed esigenze molto diversificate tra loro.

Dalle feste natalizie, aziendali o convegni, show case, after show, gala dinner, congressi o workshop, Nosilence supporta l’organizzazione complessiva di ciascun evento dalla fase creativa dell’ideazione a quella logistica per la predisposizione dell’organizzazione, impegnandosi anche nella scelta degli allestimenti per le fiere e il noleggio di arredi per le varie location, fino alla fase ultima gestionale dell’evento durante il suo svolgimento.

Il team di esperti dell’agenzia seguono interamente l’iter dell’organizzazione degli eventi, senza tralasciare nessuna fase di svolgimento, dallo studio della fattibilità dell’evento fino al monitoraggio finale. I professionisti dell’agenzia sono esperti altamente qualificati: account, progettisti, allestitori, falegnami, pittori, grafici ed elettricisti: risorse in grado di predisporre e realizzare interamente l’evento richiesto dal cliente.

Perché è importante rivolgersi ad un’agenzia specializzata

Il supporto di un’agenzia specializzata è indispensabile per seguire l’organizzazione di concerti, rassegne e conferenze stampa, inaugurazioni, presentazioni e promozioni di prodotti, eventi in piazza, open day, mostre e festival, roadshow ed eventi digitali. Per quanto riguarda invece gli eventi privati, Nosilence mette a disposizione servizi di catering, ricevimenti, bar catering, banqueting, feste di compleanno e di laurea, diciottesimi e anniversari, battesimi, matrimoni e comunioni.

Tra la gamma di location esclusive e prestigiose compaiono anche diverse ville storiche romane, i castelli e i palazzi più caratteristici della città, come ad esempio Villa Aurelia e Palazzo Brancaccio, insieme però a moltissime altre strutture storiche, ma anche di ultima generazione.

I luoghi selezionati dall’agenzia per ogni occasione vengono preventivamente fatte visitare al cliente e che potrà dunque svolgere sia il sopralluogo che assistere e supervisionare la scelta degli allestimenti noleggiati.

Quali servizi offre l’Organizzazione Eventi di Nosilence

La preparazione strutturale dell’evento prima di essere realizzata e ultimata viene presentata al cliente in varie vesti, in modo tale da poter apportare delle modifiche, valutare tutte le ipotesi e scegliere quella più in linea con le sue esigenze. Ogni proposta viene presentata insieme al preventivo dettagliato e la progettazione stessa viene mostrata tramite supporto grafico, per agevolarne la fruizione e permettere al cliente di avere una panoramica in anteprima dettagliata ed esaustiva.

Il successo di un evento – pubblico o privato – necessita della personalizzazione dei dettagli e di una presentazione originale: dalle scelte relative alla location, agli allestimenti, fino ai materiali e ai brand selezionati per caratterizzare l’evento.

Altra componente fondamentale dell’organizzazione eventi è la capacità comunicativa e la promozione pubblicitaria dell’evento, attraverso l’uscita di rassegne e conferenze stampa, di contenuti audio e video per le pubblicità online e offline, nonché la preparazione di cartelloni e manifesti pubblicitari. Possono, inoltre, impreziosire la presentazione dell’evento anche le campagne pubblicitarie che includono gadget personalizzati e che vengono sostenute dai più importanti quotidiani nazionali e dai settimanali più seguiti.

Indispensabile è anche l’ambito amministrativo e organizzativo, che comprende la supervisione congressuale e di meeting, ma anche la gestione del database e della corrispondenza mail, insieme ai servizi di ordine prettamente logistico, come il servizio di transfer, noleggio con conducente, servizi di navetta, sistemazioni alberghiere e trasporto con autista per eventi privati, comprensivi della possibilità di usufruire di mezzi di lusso, come limousine e auto d’epoca.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Dicembre 2022, 11:02