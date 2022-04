Offerte noleggio lungo termine: top proposte 2022

Il noleggio a lungo termine è il miglior canale del settore auto ormai da diversi anni; basti pensare che, in un mercato in forte contrazione, solo nel 2021 sono stati immatricolati quasi 300.000 veicoli per il noleggio a lungo termine.

Insomma, le offerte della formula con “tutti i servizi inclusi” stanno facendo breccia nel cuore di sempre più famiglie, liberi professionisti e aziende italiani.

Infatti, nel canone mensile fisso base, predeterminato alla stipula del contratto, oltre all’utilizzo della vettura per la durata e il chilometraggio prestabiliti sono già inclusi:

Assicurazioni: RCA, Kasko, furto e incendio, PAI, tutela legale;

Assistenza stradale e traino 24 ore su 24, il cui costo a chiamata, se la macchina fosse di proprietà, si aggira attorno ai 117€, che diventano 141 se l’intervento è richiesto dalle 22 alle 6;

Manutenzione ordinaria: tagliando, controlli di routine;

Manutenzione straordinaria: guasti, riparazioni a seguito di incidenti o tamponamenti.

Inoltre, tramite una leggera maggiorazione del canone, è possibile richiedere alcuni servizi extra che aumentano ulteriormente il grado di versatilità e adattabilità del servizio, e cioè:

Cambio pneumatici

Vettura sostitutiva

Ma quali sono le migliori proposte del 2022?

Come confermato da Finrent, una delle aziende più storiche e affermate del settore, le auto più in voga del 2022 sono le ormai da tempo apprezzatissime Alfa Romeo Stelvio e Jeep Renegade, ma anche le più piccole Fiat Panda e Volkswagen Golf.

Ma tra le offerte di Finrent si distinguono anche delle new entry; la Cupra Formentor, disponibile in varie motorizzazioni, e la Seat Arona, in particolare nella sua versione 1.0 benzina, che sono in cima alla lista delle vetture più noleggiate.

A prescindere dalla vettura preferita, il reale vantaggio del noleggio a lungo termine sta nel fatto che, nel momento in cui si firma il contratto, si sa esattamente cosa si spenderà per tutta la durata della propria esperienza; ma anche, e soprattutto, nella comodità dovuta al fatto di essersi liberati da qualsiasi onere gestionale e burocratico.

Si, il noleggio a lungo termine è davvero una formula senza pensieri.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Aprile 2022, 11:16