NDV Comunicazione per Taffo Pet, un piano di digital marketing impeccabile per una strategia di successo

Giovedì 27 Giugno 2019, 16:59

Taffo, l’agenzia funebre leader di mercato nel centro Italia, ha deciso di investire in una nuova Start up, Taffo Pet, un’azienda di servizi funebri per animali domestici. Taffo, seguita negli ultimi anni da NDV Comunicazione per tutto ciò che riguarda il Piano di Comunicazione e la strategia di web marketing, ha deciso di affidare all’ agenzia di comunicazione Roma anche il piano strategico di digital marketing della neonata start up.Il piano di Comunicazione strategica ideato da NDV Comunicazione per Taffo Pet è stato sviluppato a partire da un’analisi precisa e puntuale, basata sulle necessità del target di riferimento. Il target di Taffo Pet ha, infatti, delle caratteristiche precise, che si riflettono nel processo di richiesta di informazioni e nella scelta dei servizi offerti. Il target di Taffo Pet è un target amante degli animali, emotivamente sensibile nel momento della richiesta di informazioni a causa del dolore derivante dalla perdita dell’amato animale. La web agency romana ha tenuto conto soprattutto di queste caratteristiche nella creazione del sito web e della strategia di marketing, al fin di offrire il miglior servizio agli utenti di Taffo Pet e ottimizzare il ROI.Il piano di web marketing e comunicazione per Taffo Pet ha previsto la creazione e l’utilizzo di vari canali e strumenti, scelti e costruiti in base agli obiettivi da raggiungere. L’attività di NDV Comunicazione è iniziata con la progettazione tecnica del sito web. La sitemap e l’architettura dei contenuti hanno tenuto conto delle necessità informative degli utenti che per la prima volta si trovano a dover affrontare la morte di un animale domestico e le procedure legate alla cremazione, valorizzando l’aspetto informativo. Dal punto di vista della sensibilità e dell’impatto emotivo, la comunicazione visiva ha tenuto conto delle difficoltà del momento e si è così optato per una linea grafica colorata, che potesse tener conto della cura, dell’emotività e della sensibilità di chi si trova a dover interagire con il sito. Dal punto di vista della user experience si è optato per un percorso di navigazione avente come obiettivo la creazione di un sito web performante, orientato alla conversione.Per quanto riguarda l’area relativa ai contenuti e al posizionamento è stato sviluppato un Blog aziendale specifico per Taffo Pet, orientato ad incrementare il traffico sul nuovo sito web di utenti proprietari di animali domestici, con finalità di brand awareness. Inoltre, è stato avviato un lavoro di ottimizzazione del sito web per i motori di ricerca. Infine, una campagna di PR online è stata la leva di marketing per il lancio il nuovo servizio Taffo Pet sulle principali testate e migliorare il posizionamento sui motori di ricerca.