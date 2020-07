Moda donna: il successo dell'abbigliamento premaman di tendenza

Anche ilguarda alle ultime tendenze in fatto di moda: dagli abiti mini ai maxi dress, dai pantaloni skinny ai vestiti eleganti, ogni capo innovativo è pensato per coniugare alle esigenze di comodità la ricerca dello stile. A beneficiarne, tutte le future mamme che anche in gravidanza possono contare su abiti, capaci di evidenziare la loro naturale bellezza.A rispondere alla voglia di eleganza delle donne in dolce attesa è la linea di abbigliamento premaman di, che affianca a modelli dal grande comfort la bellezza di abiti dalla manifattura pregiata. L'idea di femminilità alla base del prêt-à-porter del brand, infatti, è quella di una mum-to-be contemporanea, attenta alle nuove tendenze, che ricerca la comodità in abiti sempre alla moda. vestiti premaman Pietro Brunelli , in particolare, nascono per accompagnare la gravidanza, dalla comparsa delle prime curve sino alla nascita del bambino, adattandosi alle nuove forme con classe e discrezione. A ispirare tutte le collezioni è infatti lo stile, con modelli per ogni occasione, pensati per aiutare le future mamme aPer non scontentare nessuna mum to be, leguardano all'estate con linee casual e di concezione urban chic.Nelle proposte da sfoggiare in città, Pietro Brunelli fa spazio al cotone e all'elastan cone bottoni sul davanti: modelli dotati di cinturino per evidenziare il punto vita, disponibili sia nelle soluzioni smanicate sia a mezze maniche. Ad assicurare l’sono anche i colori, che nei modelli in cotone sposano le sfumature naturali della sabbia, del grigio e del blu scuro.Via libera invece al lino e alla viscosa con il must have dell'estate: la, un modello super comfy, dall'eleganza indiscutibile, che può essere sfoggiato nel tempo libero o in occasione di impegni di lavoro.Morbida e discreta, realizzata in rosa cipria, a fantasia floreale o a righe verticali blu nel, segue le tendenze maxi con un tocco di personalità. È perfetta con i tacchi, ma anche con sandali flat, per donare a ogni donna un aspetto chic.Per la futura mamma che vive la sua dolce attesa senza fermarsi, la moda primavera estate ha pensato a una serie diNella collezione premaman spring summer , infatti, Pietro Brunelli inserisce una linea diiper-femminili e dall'eleganza indiscutibile, dotati di bottoni, cintura regolabile e taglio alla caviglia.Dal modelloin blu e piega centrale, in morbido tensel, alla linea Joseph con righe verticali bianche e azzurre, o bianche e beige, in lino, ogni pantalone a gamba larga può accompagnarsi con una classica camicia bianca.Tra le proposte più gettonate di Pietro Brunelli è possibile trovare il, una camicia smanicata, con colletto regolabile e ampio spazio sul davanti, per accogliere la pancia in ogni fase della gravidanza.La camicia Caroline Pietro Brunelli si accompagna con successo anche ai. Discreta e confortevole, ideale sia nelle occasioni formali sia per un look più casual, si fa notare sul, un pantalone elegante, con fascia elasticizzata sul ventre e con un taglio super femminile, che valorizza con successo ogni curva.Naturalmente, le collezioni di Pietro Brunelli nascono per vestire anche le neo mamme: iaccompagnano progressivamente la crescita del pancione, fino al periodo del post gravidanza, quando una piccola apertura ricavata nel corpetto favorisce l'accesso alle poppate.Complici di questo obiettivo,, drappi e linee morbide, con comodi supporti elastici, strategicamente disposti per accogliere le nuove rotondità.Si tratta di articoli da sfoggiare in moltissime occasioni, che completano l'idea di prêt-à-porter per mamme chic che non vogliono rinunciare alla comodità.