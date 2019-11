MERCATINI DI NATALE, AD AREZZO TORNA IL VILLAGGIO TIROLESE

Un grande Villaggio Tirolese nel cuore della Toscana. Torna dal 16 novembre in piazza Grande ad Arezzo, il più grande, l’unico e l’originale mercato tirolese italiano. Un mercato natalizio unico nel suo genere che raccoglie espositori dal Tirolo, dalla Germania e dall’Austria e che si ripropone come tappa da non perdere per il Natale 2019.. L’edizione 2019 si caratterizzerà per l’inserimento di nuove baite natalizie nel cuore di piazza Grande. Dopo la grande baita per la degustazione di prodotti tipici arrivano altre due baitine con le migliori birre e con i dolci tipici tirolesi. In legno altoatesino le tradizionali baite del Tirolo potranno accogliere tutti i visitatori e ospiteranno la somministrazione di birre artigianali e dolci tipici tirolesi. Si potranno assaggiare lo Strauben e il Kaiserschmarrn e gustare cioccolata calda o il caretteristico sidro di mele.. Anche il mercatino di Natale sarà ancora più ricco con operatori provenienti dai più importanti mercati natalizi italiani e stranieri: prodotti tipici del Tirolo (Trento, Merano e Bolzano) ma anche operatori stranieri provenienti dai mercati natalizi d’Europa (Salisburgo e Francoforte in primis).A grande richiesta tornerà ad Arezzo anche la grande Baita tirolese, un luogo magico che ospiterà uno spazio attrezzato per la ristorazione, dove saranno serviti piatti tipici caldi tipici del Tirolo: canederli, raclette a base di formaggio, polenta, polpette tirolesi. Uno spazio relax, con musica e calore, dove gustarsi la birra, al coperto o all’esterno seduti in terrazza proprio come in montagna. E poi tutti i giovedì le cene in baita con menù fusion toscano-tirolesi e tutti i venerdì la musica e i cocktail fino a tarda notte.Espositori e artigiani provenienti da tutta Europa ad Arezzo. Presenti alla quarta edizione del Villaggio Tirolese espositori provenienti da tutta Europa: Rasp, Thun, Alpidee, Amadeus, le migliori esperienze europee legate all’artigianato artistico e all’oggettistica. Intagliatori di legno, scultori ma anche ceramisti e creatori di palle di Natale soffiate dipinte a mano. E poi piatti oggettistica, tessuti, manufatti, statuine legate alla natività, angeli, carillon e casette con paesaggi del Nord Europa.Un grande villaggio di Babbo natale sorgerà ai piedi di Piazza Grande tra affreschi e animazioni per bambini. La location suggestiva e affascinante sarà quella del Palazzo della Fraternita dei Laici, storico edificio risalente al 1300 e sede della Confraternita dei Laici. Tra gli affreschi di Teofilo Torri, i laboratori per bambini e le magie del Natale si potrà scoprireIl mega villaggio Lego sorgerà al Prato di Arezzo, un’oasi verde dove entrare nel mondo magico e incantato dei mattoncini Lego. 600mq di esposizione, mostra e laboratori pick&build con possibilità di costruire la propria Lego di Natale e portarsela a casa. E poi Lego Star Wars, Lego Ninjago, Lego vintage con velieri e battaglie del tempo. Una città completamente animata dai mattoncini Lego e una mostra di collezionisti da non perdere, grazie alla collaborazione con l’associazione Club del Mattoncino.Arriva per l’edizione 2019 lo speciale pacchetto “Arezzo e la magia del Natale”, un tour guidato della durata variabile da 1 a 3 ore, insieme ad una guida abilitata. Il prezioso crocifisso del Cimabue, la cattedrale gotica di San Donato, i numerosi palazzi storici, tra i quali il Palazzo della Fraternita dei Laici con il suo suggestivo orologio lunare, il Palazzo dei Priori e Palazzo Pretorio; la Casa natale di Francesco Petrarca; la romanica Pieve di Santa Maria, la più antica dentro la cerchia muraria, che conserva il busto reliquiario di San Donato, patrono della città, e il polittico di Pietro Lorenzetti (ora in restauro), fino alla monumentale piazza Grande - dove è allestito il Villaggio Tirolese - che, circondata dalle caratteristiche case-torri medievali e chiusa a nord dal grande loggiato progettato da Giorgio Vasari a fine Cinquecento.per info e contattiTorneranno anche le partecipatissime cene in baita in collaborazione con i locali di piazza Grande. Già fissate le date: 21, 28 novembre, 6 , 12 e 19 dicembre 2019. Grande spazio alla gastronomia e alle specialità tipiche del Tirolo. Dai prodotti alimentari e tipici del Tirolo italo-austriaco come speck, brezen, strudel, liquirizie e cioccolato e altre specialità, fino ai primi piatti come i famosi spatzle, ai tradizionali panini austriaci con formaggio fuso, fino allo stinco e all’arrosto di maiale. Tutti i giovedì la baita si animerà con cene a tema, con menù tirolese e toscano. Un esperimento fusion che quest’anno raddoppia anche il venerdì con musica, intrattenimento e cocktail speciali dentro la grande baita. Divertimento assicurato fino a tardi! Per informazioni e prenotazioni: Logge Vasari, 0575 295894 oppure Lancia d’Oro, 0575 21033.