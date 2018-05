Luna di miele in USA: perché sottoscrivere una polizza viaggio

A CURA DI PIEMME S.p.a

È il viaggio dei sogni, da ricordare per tutta la vita. Stiamo parlando della luna di miele: quel magico intervallo fra matrimonio e vita coniugale che unisce il piacere di girare il Mondo, a quello di farlo in coppia, all’insegna del romanticismo. Migliaia di sposi prenotano ogni anno una luna di miele in USA: non una semplice vacanza, ma un vero tour alla scoperta degli Stati Uniti.In base a recenti statistiche il business dei matrimoni è fiorente, specie con riguardo alle partenze dopo il fatidico sì. Nel 76% dei casi la scelta ricade su un viaggio organizzato in agenzia, per il quale le coppie sono disposte a spendere mediamente da 3mila a 5mila euro. Numericamente inferiore è chi prenota in autonomia, e il motivo è semplice. Le agenzie pianificano il viaggio cercando di esaudire ogni desiderio degli sposi: dalla prenotazione del volo e dell’hotel alle escursioni in loco. Che si tratti di una settimana a New York o di attraversare laun’agenzia specializzata provvede a tutto: anche all’assicurazione viaggio.Non è detto però, che organizzarsi da soli sia impossibile, né rischioso. Basta dedicare un po’ di tempo al confronto dei pacchetti viaggio e alla pianificazione del tour. Per farlo, basta, dove trovare spunti di viaggio, itinerari, alloggi e tutte le informazioni su trasporti e lifestyle.L’annullamento della luna di miele si verifica con frequenza: può accadere che problemi di salute, di lavoro o il verificarsi di calamità naturali negli Stati Uniti comportino il rinvio del viaggio. Da giugno a settembre infatti, nelle zone caraibiche e in Florida, in Golfo del Messico e territori limitrofi, si verificano uragani che provocano forti disagi e situazioni d’emergenza. In questi casi per ottenere il risarcimento del viaggio, è sufficiente sottoscrivere un’assicurazione. Su siti comeche accanto alla polizza medica è fra le coperture più importanti non solo per gli USA, ma per tutte le destinazioni internazionali.La formula da prediligere è quella All Inclusive, perché protegge da ogni evento: dal furto allo smarrimento del bagaglio fino alle ipotesi in cui, malauguratamente, si cada vittime di infortunio o malattia in viaggio. La Farnesina informa che le spese medico-ospedaliere negli USA sono molto elevate, e che in alcune aree del Paese sono diffuse malattie come l’Epatite A e i virus Chikungunya e West Nile. La polizza medica inclusa nell’assicurazione è indispensabile, perché provvede al pagamento diretto di farmaci, visite e ricovero ospedaliero. In più, la copertura garantisce il rimpatrio sanitario, risarcisce l’interruzione del soggiorno e l’eventuale viaggio di un familiare.Sempre la Farnesina, segnala l’aumento dei reati violenti, anche in danno ai turisti, soprattutto in città come San Francisco, dove si verificano furti con scasso ad autovetture e di oggetti personali quali documenti di viaggio e carte di credito. Oltre a indennizzare la perdita economica derivante da reati simili, l’assicurazione assiste il viaggiatore dall’Italia 24 ore su 24, con apposito numero verde contattabile in ogni momento.