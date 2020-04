Luce e gas, il risparmio passa per il mercato libero

Gli utenti del Servizio di Maggior Tutela hanno tempo fino al gennaio 2022, sottoscrivendo un’offerta per la fornitura di energia elettrica e gas. Si tratta di un passo in avanti importante, una soluzione che adeguerà gli standard del nostro Paese a quelli europei, offrendo diversiai consumatori.Nel mercato libero, infatti, contrariamente a quanto accade nel servizio a maggior tutela, dove i costi sono sottoposti alla tutela dell'Autorità, a stabilire i prezzi è la, che porta i fornitori a formulare condizioni contrattuali più convenienti, sia per le offerte della luce che per quelle del gas.Grazie alle indicazioni normative del, dalla fine degli anni ’90 è stata promossa in Italia la liberalizzazione del mercato dell’energia e del gas, oltre a quella di molti altri settori, adeguando il nostro Paese allaper la configurazione del mercato interno dell’energia elettrica. Il passaggio definitivo è arrivato nel 2007, che ha determinato, per ogni utente, la possibilità di decidere liberamente a quale fornitore rivolgersi.La liberalizzazione del mercato offre, tra cui un’ampia scelta di tariffe e servizi, prezzi più contenuti grazie all’aumento della concorrenza e un’attenzione maggiore alle esigenze della clientela.Il processo di adeguamento alle direttive europee terminerà a, quando cesserà di fatto il mercato tutelato, con la sola presenza del mercato libero dell’energia elettrica e del gas. Ciò significa che gli utenti del Servizio di Maggior Tutela dovranno necessariamenteentro tale data, un trasferimento obbligatorio che permetterà di scegliere la tariffa più adatta alle proprie esigenze energetiche. Ilè un’operazione davvero immediata, infatti basta sottoscrivere un nuovo servizio e realizzare la sostituzione online in maniera facile e veloce.Per risparmiare sulla bolletta dell’energia elettrica e del gas bisogna, effettuando una scelta consapevole e analizzando con attenzione ogni opzione. I fornitori presenti sul libero mercato sono numerosi, tuttavia è fondamentale rivolgersi a società affidabili, in grado di offrire une un supporto adeguato ai propri clienti.Proprio per questo, alcuni fornitori, come, hanno deciso di andare incontro alle necessità dei consumatori, offrendoe proponendo tariffe convenienti rivolte sia ai privati che alle imprese, con gestione digitale della fornitura tramite l'app My Sorgenia etra i più vantaggiosi del settore.Il costo per chilowattora (euro/kWh) è senza dubbio il primo fattore da considerare nella scelta della tariffa energetica, in quanto consente di capire la spesa da affrontare in base ai. Allo stesso modo, è indispensabile verificare il costo per(euro/mc), per controllare il prezzo del gas per unità di misura applicato dal fornitore. Questi dati sono disponibili all’interno della bolletta, sia in quella in formato cartaceo che nella versione digitale, perciò quando si vuole cambiare gestore è essenziale avere a portata di mano questi valori per trovare l’offerta luce e gas più vantaggiosa.Inoltre, è fondamentale che il fornitore proponga una, ottenuta attraverso fonti rinnovabili, affinché il servizio sia sostenibile nel medio e lungo periodo, assicurando un prezzo contenuto nel corso degli anni.Sorgenia, ad esempio, unisce il risparmio sulla bolletta a un servizio totalmente green. L'energia proviene esclusivamente dadislocate sull'intero territorio Italiano e, grazie all'offerta Next Energy Luce & Gas, l'utente è sicuro di ricevere soltanto energia prodotta nell'impianto più prossimo al proprio domicilio.È importante ricordare che il cambio di fornitore non comporta alcun disservizio, quindi nel momento in cui si individua un’offerta luce e gas adeguata è possibilee ottimale. Naturalmente, bisogna segnalare la cessazione del servizio al vecchio operatore, inviando una disdetta con almeno 30 giorni di anticipo, dopodiché la nuova fornitura sarà attivata entro uno o due mesi al massimo, mantenendo il servizio senza interruzioni di energia elettrica e gas all’interno della propria casa o ambiente lavorativo.