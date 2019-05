Libero professionista in una multinazionale: essere mediatore immobiliare per Engel & Völkers

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Passione, competenza ed esclusività sono caratteristiche apprezzate da sempre ined oggi, per chi ha spirito imprenditoriale, questa realtà multinazionale ha molto da offrire.Da oltre 40 anni lada la possibilità di accedere a remunerazioni molto invitanti, accompagnate da bonus di sicuro interesse, opportunità di carriera all’interno di un'organizzazione articolata, una formazione sempre aggiornata e accesso alla migliore tecnologia. Lavorare in Engel & Völkers significa entrare in una realtà operativa diversa, con una logica di funzionamento ben strutturata. Operare all'interno di un simile contesto, rappresenta una sfida che porta ad un accrescimento personale e professionale difficilmente realizzabile lavorando in proprio.Ladispone di un Academy interna che impiega moduli di apprendimento pratici abbinati alla tecnologia, come i webinar, oltre a coach individuali e percorsi formativi come il “Ready To Sell”; niente di meglio per sviluppare le conoscenze necessarie e muovere i primi passi verso una professione di prestigio, con tutti i vantaggi di un'Academy in linea con gli standard didattici più esigenti. La sede operativa è disponibile gratuitamente per gli agenti, oltre ai più avanzati strumenti di marketing e al supporto dei vari dipartimenti (legale, finanziario ecc.) per un totale di oltre 40 dipendenti staff.Strumenti mobili e app specifiche che creano un ufficio virtuale su misura sono la diretta conseguenze di questa cultura. Nel mondo del real estate la disponibilità di immobili viaggia di pari passo con la tempestività e la professionalità di altissimo livello e agli strumenti di marketing, realizzati per proporre alla clientela in modo eccellente il portfolio aziendale. In Engel & Völkers tutti questi servizi sono messi a disposizione dei sui collaboratori gratuitamente.Per conoscere questo affascinante sistema, è possibile partecipare al prossimopresso la sede centrale del Market Center, in Corso Vittorio Emanuele II 282-284, all’interno di Palazzo Sforza Cesarini.Durante l’evento lo staff presenterà l’azienda, l’offerta dedicata agli agenti, gli strumenti di marketing personalizzati e il piano di sviluppo.