Leverage Group: la rivoluzione del network marketing è arrivata

Non è un’azienda e nemmeno una società di formazione: il Leverage Group ama definirsi una grande famiglia ed è questo il concetto che ci aiuta a spiegare le potenzialità di una community che va ben oltre i paradigmi del network marketing. Come ci ha spiegato Giorgio Trabaldo, uno dei fondatori di Leverage Group, questa realtà si distingue dalle altre proprio per tale ragione. Se infatti all’apparenza si potrebbe pensare alla solita azienda di network marketing, una volta che si entra a far parte del gruppo ci si rende conto che sono le dinamiche ed i paradigmi classici ad essere stati completamente stravolti. Niente promesse di guadagno, niente alte remunerazioni per poco lavoro e tutt’altro che mero ‘batti le mani e sii esaltato’.

Non è il business l’elemento portante del Leverage Group, non è il successo e non sono nemmeno le potenzialità di guadagno ad attrarre e mantenere uniti i suoi membri. Questa community funziona perché è stata in grado di porre in primo piano in un settore come quello del network marketing un concetto tanto semplice quanto estremamente innovativo: quello di condivisione ed elevata competenza (al contrario della maggior parte dei networker che spingono solo sulla motivazione).

Il marketer è prima di tutto un membro della famiglia.

Ecco che allora con Leverage Group viene a stravolgersi la stessa figura del marketer, che prima di tutto è un membro della famiglia, una parte attiva della community. In molti sono convinti di non avere la stoffa per lavorare nel network marketing, perché siamo tutti ormai abituati a concepire il marketer come un venditore sfacciato, o qualcuno che vuole solo arricchirsi e farebbe qualsiasi cosa pur di guadagnare e raggiungere i propri obiettivi.

All’interno di Leverage Group però cambia tutto ed è per questo che si parla spesso di rivoluzione. Quello che ha fatto la community di Giorgio Trabaldo è stato portare una ventata di aria fresca e pulita all’interno di un settore che ormai in Italia necessitava di essere svecchiato.

Al Leverage Group piace aiutare le persone a sviluppare le skills rilevanti nel mondo d’oggi, ed aiutarle a ottenere ciò che loro desiderano da questo settore. L’obiettivo è far ottenere le competenze giuste. Insomma, si parla di business online ed è un business da approcciare seriamente.

Ricordiamoci che negli USA il network marketing è un business che funziona alla grande ed è stato proprio alle esperienze d’oltreoceano che si sono ispirati i fondatori di questa community. Entrare a far parte di Leverage Group significa prima di tutto conoscere moltissime persone che condividono la stessa passione per il miglioramento personale e che vogliono stare al passo coi tempi. Dopotutto è di questo che si tratta: di un gruppo di persone con bagagli ed esperienze differenti, che condividono idee, contatti, conoscenze. Quello che avviene all’interno di questa community è prima di tutto un percorso di crescita personale, che conduce ad un progressivo affinamento delle proprie capacità e delle proprie skills. Se però tutto ciò è possibile è solo grazie ai membri di Leverage Group, una grande famiglia che cresce e si sviluppa, si amplia e si autoalimenta grazie alla presenza di ogni singolo. “Sharing is caring” è uno dei motti del gruppo, che mette in primo piano l’aspetto umano del business.

Chi non si forma si ferma: il marketer ha sempre sete di sapere

Il progresso e la crescita sono al centro del progetto: il marketer è sempre stimolato a conoscere ed apprendere.

Per Leverage Group la formazione è fondamentale: d’altronde parliamo di una realtà che oggi organizza corsi di alto livello, con ospiti importanti del calibro di Dario Silvestri e Sergio Borra. Una realtà che è riuscita ad organizzare il primo evento di network marketing in Italia con 2.000 persone dal vivo. A tal proposito, il prossimo appuntamento è in programma per il 7-8 novembre 2020 e si terrà presso il Palacongressi di Rimini. La missione del Leverage è di creare migliaia di persone in Italia ed Europa in grado di vivere e sviluppare una carriera nella nuova economia.

Per rimanere aggiornati e saperne di più è possibile trovare informazioni sul sito web ufficiale, sulla pagina facebook e sulla pagina Instagram di Leverage Group.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Ottobre 2020, 16:20