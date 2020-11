Le spese notarili per l’acquisto di casa con mutuo al 100% e il costo dell’atto di rogito

Chi conclude un acquisto immobiliare, si sa, deve sostenere il costo del notaio per il rogito. Anzi, più propriamente, andrebbe specificato che la legge rimanda la decisione sull’onere del pagamento delle spese notarili per l’acquisto di casa alle parti e non impone che a pagare sia necessariamente e sempre il futuro acquirente (sebbene questa prassi si sia affermata negli anni in modo pressoché unanime). Ad ogni modo, che il rogito si firmi in presenza del notaio e che questo atto vada pagato, è piuttosto pacifico. C’è però un altro costo notarile che molto spesso viene sottovalutato: l’onorario per l’atto di mutuo. Questo riguarda solo chi chiede un finanziamento in banca per l’investimento immobiliare. Ma, a ben vedere, soprattutto in un periodo delicato e difficile come quello che stiamo vivendo, quanti sono i fortunati che dispongono di sufficiente liquidità autonomamente? Di certo non molti, soprattutto tra i giovani.



Perché è importante calcolare il costo del notaio anche per il mutuo

Di norma, la percentuale che le banche riconoscono per il mutuo di acquisto prima casa (il cd loan to value) arriva fino all’80%. Dunque, chi chiede un mutuo ipotecario, pur contando su un grosso aiuto economico per l’acquisto di casa, dovrà considerare di avere da parte il 20% dell’investimento. Anzi, servirà un 22-23%. La differenza si deve al fatto che questa percentuale viene riconosciuta sul valore attribuito all’immobile in seguito alla perizia della banca. Di norma il valore tende ad essere inferiore di quello concordato per la compravendita.

Non solo: restano esclusi da questo calcolo costi e oneri accessori. Tra questi, la voce più consistente riguarda probabilmente il costo da corrispondere al notaio per le spese notarili per l’acquisto di casa. L’importo di queste ultime dipende da diversi fattori tra i quali in particolare il valore dell’immobile, il prezzo di vendita e la destinazione d’uso dell’abitazione (prima o seconda casa). Per avere un riferimento più chiaro il modo più diretto è chiedere al notaio il preventivo gratis, senza intermediari.

Se poi la compravendita è stata seguita da un’agenzia immobiliare, ci sarà anche la commissione per l’intermediazione.



Mutui al 100%: le agevolazioni per i giovani e il Fondo Garanzia

Le banche sono tendenzialmente restie a concedere mutui al 100% perché quest’operazione le espone a rischi, a meno che i mutuanti non possano offrire garanzie aggiuntive. Tuttavia, difficilmente chi ha problemi di liquidità si troverà in questa condizione. Trovare un garante per il mutuo non è sempre facile perché questa firma comporta responsabilità non indifferenti.

Ecco perché, per tutelare il diritto alla prima casa, il sistema prevede dei canali preferenziali per alcune categorie di richiedenti che partono in una situazione di svantaggio. Ci riferiamo, più nello specifico, ai mutui per giovani coppie.

Il Fondo di Garanzia Prima Casa Consap eroga una garanzia statale in prima richiesta (in tutto e per tutto simile ad una garanzia fideiussoria) per il 50% della quota capitale erogata, ma solamente per la prima abitazione e per alcune finalità, tra cui:

● acquisto

● ristrutturazione

● miglioramento dell'efficienza energetica.

Dove si possono ottenere mutui 100%

Per conoscere la lista delle banche che aderiscono al Fondo garanzia prima casa si suggerisce di consultare il sito dell'ABI, l’Associazione bancaria italiana o quello della Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A). Ma quali sono gli step da seguire per ottenere un mutuo prima casa per giovani?

Una volta scelto l'immobile da acquistare e la banca a cui chiedere il mutuo Consap, è necessario compilare il modulo per la richiesta di accesso al Fondo. Il documento si scarica dal sito del MEF e deve contenere tutti i dati necessari, per poter permettere l'avvio delle varie verifiche

il documento va presentato al Fondo e, in seguito alla Consap

entro 20 giorni, la Consap darà una risposta per comunicare l'ammissione o meno della pratica alla banca

l’istituto di credito dovrà perfezionare l’iter e comunicare alla Consap se il mutuo è stato accettato o no

attenzione: se i fondi stanziati dovessero essere esauriti e la richiesta respinta, l'istituto di credito dovrà avvisare il cliente entro i successivi 5 giorni lavorativi. Se invece la domanda è accettata nel giro di circa un mese, il mutuo garantito dallo stato verrà erogato e i richiedenti potranno andare a rogito.

Le verifiche della banca

Anche se il Fondo garanzia prima casa è una valida opportunità per i giovani con poche disponibilità economica, è necessario tener presente che il budget a disposizione è limitato, mentre il numero delle domande molto elevato. Proprio per questo, ogni richiesta è contrassegnata da un numero di protocollo, identificata da data e ora esatta dell'inoltro. Questo permette di seguire l’ordine cronologico. Quindi facendo richiesta il prima possibile sarà più facile ricevere il denaro. Anche perché oltre ai soldi necessari all’acquisto, è necessario ricordare che le spese da sostenere sono diverse: dall'acquisto dei mobili alla percentuale da destinare all'eventuale commissione dell’agenzia immobiliare fino alle spese notarili per acquisto prima casa.

In linea generale, tutti gli istituti bancari, prima di concedere un finanziamento, effettuano dei controlli per verificare se il cliente sarà capace di restituire alla banca la somma prestata, ovviamente maggiorata da una percentuale di interessi. Gli istituti di credito controlleranno:

il reddito

la stabilità lavorativa, quindi da quanti anni i due giovani lavorano

la tipologia di impiego svolto, se è indipendente o subordinato

la forma contrattuale.

Mutui agevolati: novità e priorità di accesso causa Covid

Con la pubblicazione del decreto agosto (legge 126/2020) del 13 ottobre 2020, il Governo ha rivisto i requisiti per avere accesso al Fondo di garanzia per la prima casa. A causa della pandemia globale, che ha fortemente colpito l'aspetto economico, il governo è dovuto intervenire sul Fondo di garanzia. Cosa è cambiato concretamente? I destinatari non sono più soggetti beneficiari in via prioritaria, ma in via esclusiva. Quindi, se prima del 14 ottobre tutte le domande, al di là del rispetto o meno dei requisiti, venivano accolte e valutate, ora l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa è rivolto esclusivamente alle categorie citate. Restano ferme tutte le altre condizioni, ossia non possedere altri immobili ad uso abitativo, a meno che non si tratti di case ricevute per successione; richiedere al massimo 250 mila euro e non fare domanda per case di lusso e non situate nel territorio italiano.

Attenzione: le disposizioni sono entrate in vigore a partire dal 14 ottobre 2020. Tutte le richieste inoltrate alla Consap entro il 13 ottobre sono state gestite sulla base dei requisiti valida con la precedente normativa.

Quali spese restano escluse dal mutuo 100%: il notaio si paga a parte?

È molto importante specificare che, anche quando si parla di mutuo 100%, ci si riferisce esclusivamente al valore dell’immobile. Restano esclusi oneri accessori e, soprattutto, le spese notarili. Un tempo veniva proposta la formula del “mutuo 120%”, oggi però abbandonata perché fuorviante: si trattava di un mutuo al 100% al quale veniva abbinato un prestito per il residuo 20%, ma i tassi degli interessi dei prestiti sono sempre più alti di quelli offerti per i mutui ipotecari e gli interessi sul mutuo sono fiscalmente detraibili, mentre quelli sulla componente relativa al finanziamento no. Ecco perché oggi non si parla di mutuo 120% anche se resta ferma la possibilità di chiedere un prestito per le spese notarili dell’acquisto casa, per eventuali mobili o lavori (opzione spesso praticata attraverso la cessione del quinto). Il vantaggio, quantomeno, è che il richiedente ha facoltà di scegliere liberamente la banca, che non necessariamente dovrà essere la stessa.



Tuttavia, si potrebbero usare altri canali per risparmiare nella scelta del notaio (che è sempre libera), come internet. E questo vale sempre, indipendentemente che si stipuli o no il mutuo, che si compri casa tramite agenzia immobiliare o tra privati. La legge, consapevole dell’importanza del ruolo del notaio, lascia piena discrezionalità alle parti nel nominativo. Questa è la prima buona notizia. La seconda è che non ci sono aspetti aleatori o costi nascosti: le parti hanno diritto a ricevere il preventivo del notaio scritto. Sapere da prima e con esattezza a quanto ammontano le spese notarili permette dunque di valutare se, con sforzi e aiuti in famiglia, si è in grado di sostenere questo onere anche senza ricorrere a un ulteriore prestito pagando i relativi interessi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Novembre 2020, 16:51