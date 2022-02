La Thuile, il lato Wild del Monte Bianco

Una montagna capace di trasmettere forza, ma anche quiete e armonia.

Una montagna che ti trasforma.

La Thuile è il luogo ideale per ricaricarsi, per sentirsi libero, per misurarsi con gli sport che più si amano o in sfide ad alto tasso energetico, con il vantaggio di essere raggiungibile in pochi minuti dall’autostrada e dunque facilmente accessibile.

Gli ski lover hanno di che sbizzarrirsi sul lato Wild del Monte Bianco: possono sciare senza frontiere, senza code e no-stop nel vasto comprensorio sciistico internazionale Espace San Bernardo che collega La Thuile con La Rosière in Savoia (FR). Una vera e propria ski area di confine che si pone tra i più articolati e adrenalinici dei comprensori alpini, vantando una stagione sciistica più lunga e un entourage di vette incontaminate. 152 km di piste sia per chi è alle prime armi sia per chi invece è più esperto in un'alternanza di tracciati facili, di media difficoltà e molto tecnici. L’altitudine più alta del comprensorio è il Mont Valaisan (2800 metri) raggiungibile sia dal versante francese che da quello italiano attraverso il Belvedere (2.650 metri), dove l’emozionante vista a 360° sulle vette ti permetterà di ricaricare le energie.

Una pista più di tutte rende unica La Thuile, la famosa “3 Franco Berthod”, una delle più difficili in Italia e sicuramente la più ripida (76% di pendenza sede di gara di Coppa del Mondo).

Un’ampia ski area che, grazie al particolare microclima, permette di fruire di una lunga stagione invernale e garantire un’ottima qualità della neve con l’incessante lavoro dei pisteurs, dei gatti delle nevi e da oltre 400 cannoni per l’innevamento programmato.

82 piste, un unico skipass internazionale e 38 moderni e veloci impianti di risalita che consentono di trascorrere una fantastica giornata sulla neve, in grado di trasmettere la forza e la potenza proprie della montagna, favorendo un rapido riequilibrio psico-fisico.

L’Espace San Bernardo comprende anche 2 stadi di slalom, 1 snowpark, 1 pista di boarder cross, 2 fun cross area, 1 zona di free rider securizzato, 1 zona snowkite facilmente raggiungibile con gli impianti, 2 parchi giochi per bimbi per soddisfare ogni tipo di esigenza. L’app ESPACE SAN BERNARDO gratuita negli store IOS e Android permette in un solo click di avere informazioni in tempo reale su piste, impianti, webcam e acquistare direttamente lo skipass.

Le piste sono raggiungibili in pochi minuti dal paese (1.441 m), grazie alla telecabina porta velocemente in quota, a Les Suches (2.200 m).

Ma La Thuile non si ferma qui. La località valdostana più occidentale propone una serie di alternative allo sci da discesa che permettono di vivere la montagna con i suoi silenzi e i suoi ritmi, osservare panorami straordinari, passeggiare nei boschi e conquistare le vette passo dopo passo. Che sia un’attività più ‘rilassante’ o uno sport estremo, La Thuile regala energia pura e forti emozioni.

Dallo sci alpinismo, per conquistare una cima e lasciarsi investire dal paesaggio con la sua potente bellezza, al freeride, per seguire il richiamo della natura e lanciarsi nella neve fresca, alla ricerca del ‘powder’ e dell’energia che qui è più viva e potente che mai e per vivere il lato più wild della montagna d’inverno. Dallo snowkite che permette di sfruttare il vento e surfare sulla neve per un’esperienza adrenalinica pura all’eliski per raggiungere le vette delle Alpi più alte d’Europa, riempirsi gli occhi di scenari unici e vivere la montagna in totale libertà e nella sua totale potenza.

Una vera terapia benefica per corpo e mente, stupendi panorami del ghiacciaio del Rutor e della catena del Monte Bianco, per un’esperienza che non è soltanto sport, ma anche benessere rigenerante ed energizzante.

