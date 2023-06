Estate: una stagione di mare, sole e... cellulite! Si, hai letto bene, purtroppo la cellulite non va in vacanza!

Infatti, quella fastidiosissima pelle a buccia d'arancia può rappresentare un vero incubo per le donne, specialmente durante i mesi estivi quando si va al mare o si indossano pantaloni corti che mettono in evidenza quelle che sono le zone generalmente più colpite come cosce, braccia, addome, glutei.

Ecco una piccola guida per scoprire che cos'è veramente la cellulite, da cosa dipende e soprattutto una serie di piccoli consigli per prevenirla e trattarla.

Che cos'è la cellulite e perchè la mia pelle è a buccia d'arancia?

La cellulite, meglio definita come lipodistrofia ginoide, è una condizione molto comune che colpisce principalmente le donne e che si manifesta con l'accumulo di grasso e con la formazione di depositi adiposi sotto la pelle, quei classici solchi che caratterizzano visibilmente la pelle a buccia d'arancia.

Sono molti i fattori che possono determinarne la formazione, sicuramente quelli che ne facilitano la comparsa sono cattiva alimentazione, stile di vita sedentario e scarsa attività o movimento fisico, problemi di circolazione ma anche squilibri ormonali e predisposizione genetica.

Generalmente si manifesta con i classici solchi che nei casi più gravi possono essere grandi e risultare duri al tatto.

Come posso combattere la cellulite?.

La prima cosa da fare è seguire una corretta alimentazione attraverso una dieta sana ed equilibrata ricca di alimenti dal potere antiossidante come frutta e verdura e povera di cibi grassi, zuccheri e sale che contribuiscono all'accumulo di tessuto adiposo e quindi favoriscono la comparsa dei segni visibili della cellulite.

Due: pratica regolare attività fisica!

Fare esercizio fisico è importante per favorire la circolazione sanguigna e linfatica così da stimolare il drenaggio dei liquidi corporei e, di conseguenza, ridurre la cellulite.

Ti basterà fare una camminata veloce di 30 minuti o praticare leggera attività fisica quotidiana e vedrai che il tuo corpo ricaverà benefici anche mentali.

Tre: bevi!

Mantenere una corretta idratazione, bevendo almeno due litri di acqua al giorno o secondo necessità nei periodi di caldo e di sudorazione intensa, è fondamentale per mantenere la pelle sana ed elastica.

Quattro: concediti massaggi drenanti e snellenti che vadano a migliorare la circolazione e quindi a ridurre visibilmente la pelle a buccia d'arancia.

Ti basterà praticare massaggi circolari partendo dalle caviglie e procedendo verso l'alto, usando oli o creme specifiche che possano stimolare il flusso sanguigno e favorire il drenaggio dei liquidi corporei.

Puoi utilizzare prodotti a base di Caffeina, Escina, Retinolo ma ricorda che dovrai essere costante nell’applicazione per ottenere risultati visibili!

E se ancora non dovesse essere sufficiente puoi assumere integratori alimentari che favoriscono il metabolismo dei grassi e migliorano la salute della pelle.

Dove posso acquistare prodotti anticellulite?

Potrai trovare prodotti specifici per le tue esigenze ed acquistarli direttamente presso Farmacia Guacci o attraverso il nostro canale online www.farmaciaguacci.it ma per consigli personalizzati ricorda che puoi scriverci a info@farmaciaguacci.it oppure chiamarci allo 0818711068 o contattarci al numero WhatsApp 3511263592

Non lasciare che la cellulite rovini il tuo divertimento durante le vacanze estive, con la giusta combinazione di buone abitudini e trattamenti specifici, puoi contrastare efficacemente questo fastidioso inestetismo e ritrovare una pelle più liscia e tonica.

E ricorda, la cellulite non va in vacanza, ma neanche il tuo impegno per sconfiggerla!

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Giugno 2023, 14:59