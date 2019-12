Il concorso per premiare i migliori progetti proposti dalle scuole romane

Per questo, grazie al sostegno economico di Enterprise - azienda romana leader nell’innovazione tecnologica in ambito bancario - l’Osservatorio Roma! Puoi Dirlo Forte ha deciso di investire nelle capacità di studenti, genitori, professori, dirigenti scolastici e personale amministrativo.

concorso nel quale si chiederà ai partecipanti di progettare un intervento per la propria scuola; il migliore, o i migliori, saranno premiati fino a un massimo di venti mila euro.

A selezionare il progetto sarà una giuria di cinque persone: Marisa Casale, Amministratrice Delegata di Enterprise; don Francesco De Franco, parroco di Santa Maria Madre del Redentore, a Tor Bella Monaca; Ernesto Menicucci, responsabile della cronaca di Roma de Il Messaggero; Enrico Montesano e, infine, chi scrive.

1° novembre 2019 al 31 marzo 2020, attraverso il sito I progetti potranno essere presentati dal, attraverso il sito http://www.romasiprogettaascuola.it e sulla stessa piattaforma sarà possibile supportare la propria iniziativa grazie al voto on-line.

Se c'è un luogo dove mettere le mani, i soldi, le energie, la competenza, sul quale aprire una campagna o una battaglia… questo è la scuola.





Contattateci a info@romapuoidirloforte.it , vogliamo conoscere la vostra storia e le vostre idee!







Presidente Osservatorio Roma! Puoi dirlo forte Tobia Zevi

Perché è l'ultima sentinella dei nostri territori. Ho appena cominciato a girare Roma per far conoscere questo progetto: sono stato a Tor Sapienza, a Tor Bella Monaca, a La Rustica, a Trastevere, a San Giovanni... tante Roma diverse, ma con la scuola al centro della comunità.

In una città in cui crescono le diseguaglianze, la scuola è spesso l’ultima frontiera per combatterle. A settembre, con l’, abbiamo presentato una ricerca sulla percezione che studenti e genitori hanno delle scuole romane: la percezione è assai più negativa di quelle del resto delle capitali europee - per esempio, il 50% degli studenti di Roma ritiene le strutture antiquate – ma nonostante questo c’è ancora fiducia nell’istituzione scolastica pubblica. Una speranza che andrebbe nutrita. Insomma, in una città in cui si vive con fatica la scuola è, nonostante tutto, un’istituzione àncora, alla quale aggrapparsi, centrale per famiglie e comunità.