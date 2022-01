Su Arredaremoderno, Noctis: leader nella produzione di letti moderni

Arredare Moderno propone da sempre arredi di design. Per la camera da letto, Noctis letti è garanzia di qualità e cura dei dettagli.

I letti Noctis su Arredare Moderno: qualità Made in Italy e cura dei dettagli

Noctis è un’azienda leader nella produzione di letti per la camera da letto moderna. Il successo di Noctis letti nasce dalla cura dei dettagli, dalla continua ricerca di materie prime di qualità e da tecnologie sempre all’avanguardia, che mai si discostano dalla tradizione artigianale.

Noctis realizza prodotti di altissima qualità, che in ogni loro dettaglio e in ogni loro finitura, esaltano sapientemente la qualità del vero Made in Italy. Depositare il design di un letto o un sistema vuol dire proteggere le scelte del cliente, facendosi garanti di un servizio totale, che risponde agli standard e alle certificazioni più severe. La cura, la passione per i dettagli e la qualità fanno dei prodotti Noctis un esempio di una cultura artigianale applicata all’industrial design. I letti Noctis coniugano in modo armonioso aspetti tecnologici, estetici ed emozionali.

Arredare Moderno propone da sempre arredi di design. Quelli Noctis sono letti non solo gradevoli esteticamente e di gran fascino, ma anche confortevoli, funzionali ed accessibili. Su Arredare Moderno, e-commerce di riferimento nell’arredamento Made in Italy, i letti Noctis sono garanzia di qualità e cura dei dettagli.

Letti Noctis: tante proposte per tutti i gusti

Noctis propone numerosi modelli di letti matrimoniali, alla francese e singoli per camerette, altamente personalizzabili grazie alla possibilità di scegliere tra diversi materiali e colori per il rivestimento e tra vari tipi di contenitore: tante proposte per tutti i gusti. Letti e contenitori di primissima scelta, realizzati e proposti in numerose combinazioni, molteplici configurazioni strutturali e cromatiche personalizzabili dai piedi alle testiere, dalle reti alle doghe.

Il Catalogo Noctis su Arredare Moderno

Arredare Moderno con Noctis riesce ad offrire letti di primissima e altissima qualità, realizzati e proposti in numerose combinazioni, molteplici configurazioni strutturali e cromatiche per soddisfare anche i gusti più esigenti, stili di arredamento e spazi, grazie ai più piccoli particolari come la personalizzazione dei piedi di ogni singolo letto, alle reti e doghe, in metallo, legno, ergonomiche.

Il sistema Folding Box e Secret Box, ideati da Noctis

Il sistema Folding Box è stato ideato da Noctis e destinato a rivoluzionare il mondo dei letti contenitore. I letti con sistema Folding Box rappresentano una novità nel settore dei letti dotati di contenitore. L’innovazione è data dal pannello di fondo in PVC che si ripiega facilmente tirando una piccola cordicella: ciò permette di accedere con estrema facilità al pavimento per una pulizia veloce e agevole. Tale sistema può essere anche automatizzato grazie all’integrazione di un pulsante/sensore che consente di aprire e chiudere il contenitore del letto con un leggero movimento del piede sfiorando la parte centrale della pediera. Il meccanismo Folding Box, include anche una rete ortopedica e può essere di tipo comfort se si sceglie il sistema di apertura comfort a rete parallela o di tipo ergonomics se si sceglie la rete ortopedica con movimentazione elettrica ed ergonomica.

Il Secret Box costituisce invece un vano contenitore che scorre all’interno del telaio del letto tirandosi avanti facilmente per riporre la biancheria. Questo contenitore è detto secret, perché a letto chiuso non risulta visibile. Anche questo sistema è firmato Noctis.

Arredare Moderno, sinonimo di sicurezza e qualità

Arredare Moderno è da oltre 10 anni un’e-commerce di grande qualità, garanzia di sicurezza per gli acquisti di arredi e complementi non solo per la casa ma anche per ambienti contract.

Su Arredare Moderno è possibile trovare sempre l’arredo giusto. Grazie all’assistenza in diverse lingue, alla fruibilità del sito, all’ampio catalogo disponibile, alla descrizione dettagliata di ogni singolo prodotto, alla facilità di acquisto e alla possibilità di rateizzare il pagamento, Arredare Moderno è sinonimo di sicurezza e qualità.

Nella sezione Outlet e promozioni, è possibile trovare tutte le offerte speciali che Arredare Moderno mette a disposizione ogni settimana: grandi promozioni che consentono di risparmiare sul prezzo, in cambio di una sempre eccellente qualità!

