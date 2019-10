​HALLOWEEN A CASALE 500, NELLA DIMORA STORICA A DUE PASSI DA ROMA

Venerdì 25 Ottobre 2019, 17:12

Atmosfera spettrale, cocktail “divini”, effetti visivi danteschi. Adnell’antica dimora storicaa Pomezia, a due passi da, andrà in scena la più classica e spettacolare visione manichea.è il tema della serata che darà agli ospiti la possibilità di scegliere se “andare all’o in”, il tutto allestito nella struttura un tempo di proprietà dei«Un evento unico che coinvolgerà più di quaranta artisti tra ballerini, attori, scenografi, performers, make up artist», spiega, event manager della. Il party organizzato nell’otticaconiuga gli aspetti più puri dell’intrattenimento per diventare uno spettacolo a 360 gradi, dove trascorrere una serata all’insegna del divertimento e anche del brivido, vista l’occasione.Il, alle pendici dei Castelli Romani, è stato rivisitato in chiave moderna e rappresenta la location ideale per qualsiasi tipo di evento, dal matrimonio alla sfilata di moda, alla mostra d’arte. L’happening creato appositamente perè stato organizzato dain collaborazione con i propri partner artistici ed è supportato da importanti brand come. Questoartisti travestiti da zombie, angeli e demoni accompagneranno gli ospiti negli spazi della tenuta e li trasporteranno idealmente in un viaggio multisensoriale, un'esperienza a tutto tondo in bilico tra “incubo” e realtà. Non mancheranno attrazioni, giochi e degustazioni.Via di Valle Caia, 29,00071 PomeziaPER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI393 885 0092