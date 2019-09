Gruppo Galli. Il leader indiscusso nella vendita di carni a Roma

Lunedì 9 Settembre 2019, 10:39

Nato da un’antica tradizione familiare subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, il Gruppo Galli , grazie alla serietà e alla passione per il proprio lavoro, si impone rapidamente come azienda leader nella distribuzione carni nel centro Italia, e in particolare nella Capitale.Lanel difficile panorama della vendita carni a Roma. Il Gruppo Galli negli anni ha infatti dato vita ad una rete tra i maggiori macelli d’Europa: in questo modo è possibile offrire i prodotti d’eccellenza che, con la loro altissima qualità e freschezza, hanno fatto del, guidato daCome nasce un gruppo capace di affermarsi come leader nell’ingrosso carni a Roma? Dall’, che poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale arrivano a Roma dall’Umbria e. Il loro nome diventa subito noto e iniziano ad aprire più negozi in città,, città in rapida espansione e con una forte richiesta di materie di alta qualità.Le diverse aziende nate sotto la guida della famiglia Galli, nel 2014 sono confluite nellanella quale è coinvolta la terza generazione della famiglia. La filosofia del Gruppo Galli è semplice: scegliere il meglio per i propri clienti., dai quali il Gruppo Galli seleziona il meglio delle produzioni internazionali. Ma non solo: il Gruppo è presente in molti allevamenti italiani, collaborando attivamente nella scelta di animali con caratteristiche e qualità superiori.Se il vostro obiettivo è quello di conoscere tutti i segreti di bistecche e hamburger, per aprire un ristorante o per essere perfetti chef di piatti a base di carne, non dovete far altro che iscrivervi all’, nata all’interno dello stabilimento principale dell’azienda romana Gruppo Galli SpA con sede a Roma in Viale Palmiro Togliatti, 1280.Questa speciale ‘non solo mette al servizio dei suoi frequentatori l’esperienza di quasi 70 anni di attività, ma dà la possibilità di studiare sui migliori macchinari e attrezzature per la cottura, grazie a partnership con le principali aziende del mercato. E se non bastasse, permette di imparare gli abbinamenti più giusti con l’ausilio della sezione Lazio della, che all’interno dell’Accademia ha una sua sede.L’nasce con l’obiettivo di accogliere e formare tutti i clienti del Gruppo Galli: ristoratori e addetti al settore (chef, camerieri ecc.) per poter vendere, cucinare e servire i migliori prodotti e soddisfare il mercato sempre più competitivo. Inoltre, al suo interno, questa scuola ospita anche un’azienda che si occupa di ricerca e selezione del personale, per aiutare chi si forma a trovare un lavoro grazie alle qualifiche ottenute.Ci sono cose che sembrano semplici ma in realtà non lo sono affatto: una di queste è il barbecue americano. Una tradizione che in Italia manca e che molto spesso porta ad hamburger troppo cotti e pulled pork stopposi. Ecco perché nasce, che sfruttando la decennale esperienza del gruppo Galli, vuole introdurre nel panorama romano tutta la tradizione del barbecue americano, ma con la qualità di un prodotto 100% made in Italy.Ilsi articola in diversi punti, che vanno dalla produzione alla formazione e alla vendita, con l’ambizione di diventare un punto di riferimento nel mondo della carne e del barbecue, un settore in grande crescita per numero di appassionati, evoluzione delle tecniche di cottura e ricerca delle materie prime da utilizzare. Materie prime che, conosce benissimo.Nei due stabilimenti del Gruppo Galli è nata un’area dedicata esclusivamente alla produzione di prodotti affumicati e smoked, per dare vita ad una linea totalmente innovativa nel mercato della carne romana e italiano. Grazie alla vicinanza tra i laboratori di sezionamento e gli stabilimenti attrezzati con forni affumicatori industriali, si crea unache portano in Italia la vera cucina American Bbq, proponendo tutti quei piatti che, richiedendo cotture lente e complicate, sono di difficile esecuzione in un ristorante. L’alta qualità dei prodotti Tbsp è così replicabile in qualsiasi punto vendita affiliato, dai ristoranti ai food truck fino al cibo di strada.Qualità garantita anche dalla formazione presso la, uno spazio innovativo di 400 metri quadri allestito in uno degli stabilimenti del Gruppo Galli. Un vero e proprio spazio polifunzionale dedicato a corsi, meeting e degustazioni, grazie alla cucina professionale integrata. La formazione è affidata al pit master addetto alle braci,, che supervisione ricette e lavorazioni.? Nei Tbsp Spot, presenti presso ilcon un’offerta “eat in”, take away e delivery. Ma anche nel nuovissimo ristorante/griglieria/hamburgheria recentemente inaugurato aIl 28 gennaio ha aperto le porte in via ufficiale in(The Bbq & Smoke Project) firmato Gruppo Galli.“L’American barbecue nasconde molti più segreti e complessità di quanti non si possano immaginare perché si tratta di una cottura lenta, che richiede accortezze particolari e strumenti adatti, oltre a una materia prima di elevata qualità” rivela, Presidente del Gruppo ed erede di terza generazione dell’azienda che dal 1951 garantisce lae che già nel 2016 ha lanciato il progetto TBSP dando vita al celebre food truck e all’American bar di Ponte Milvio e del Mercato di Testaccio.Forti dunque del successo ottenuti con il metodo slow cooking dei burger affumicati e delle ricette di matrice texana, sono pronti a partire con la nuova esperienza del Ristorante. Un ambiente contemporaneo dallo stile industriale con elementi in ferro ossidato e legno che caratterizzo un’atmosfera calda, sobria ed elegante in linea con tutti iprecedenti ma con una maggiore ricchezza di spazi e di dettagli.All’ingresso del ristorante è stato allestito un salotto dove poter degustare l’aperitivo, mentre alla fine della sala c’è uno splendido bancone bar dove poter consumare un calice di vino, una birra artigianale o un cocktail dopo cena.TBSP e Gruppo Galli hanno organizzato il “”, tenutosi nel mese di luglio. L’evento ha registrato la partecipazione di 10 persone selezionate tra alcuni utenti social che hanno avuto la possibilità di seguire un workshop dedicato all’hamburger perfetto presieduto dale dai professionisti Gruppo Galli/TBSP. In un giorno i partecipanti hanno appreso come selezionare le carni macinate, realizzare fisicamente l’hamburger, selezionare il pane più adatto, cuocere il burger nella tradizione BBQ americana e valorizzarlo con salse e abbinamenti (tra cui anche il beverage).Il workshop si è concluso con una prova pratica: a ciascun partecipante è stato fornito un set di ingredienti (uguali per tutti) tra cui scegliere per preparare un hamburger “creativo” con tocco personale. Al termine della prova pratica, la giuria, composta dal Presidente e dal Pit Master, Claudio Nani, ha assegnato a tutti i partecipanti l’attestato di partecipazione Burger Master ed ha eletto ilIn attesa di replicare il “Burger Master Workshop”, un contest che ha suscitato un grande successo, il Gruppo Galli nel mese di settembre aprirà le porte della sua Academy attraverso il brand TBSP e darà vita ad(richiesta solo la maggiore età) per comprendere meglio il mondo delle carni, riconoscere la qualità della materia prima, sperimentare la vera cottura BBQ e respirare la tradizione americana. Un’tra centro carni, differenti tagli, macinature, fuochi, salse, spezie, birre e cocktails.L’evento sarà̀ documentato da materiale video e fotografico che sarà̀ selezionato per essere pubblicato come post sulle pagine/profili FB e IG di entrambi i brand. L'open day sarà̀ lanciato con un post sui social in cui sarà̀ richiesta l'adesione via e-mail. Qualora si dovesse superare la soglia critica, si replicherà̀ l'open day anche nel giorno successivo o in un'altra giornata da definire.