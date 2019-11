Grandi novità per lo Store di Naïma di Via dei Colli Portuensi 570!

Nuovo Look per Lo Store Naïma di Via dei Colli Portuensi 570, circa 400 mq distribuiti tra profumeria, Hair Styling, Spa. Lo Store è parte del gruppo della famiglia Muzio , che da qualche anno ha cambiato la sua insegna in Naïma

Ha introdotto delle novità per i clienti dello Store che sono sempre attenti alla cura della propria bellezza:- la Spa, in accordo con Clarins , trattamenti che partono da 30 minuti- Il servizio di Hair Styling-Spazi Focus dedicati a Brand che già hanno conquistato i grandi mercati come MAC e BOBBI BROWNInoltre, offre un servizio di flash make up gratuito a tutte le ospiti e vi ricorda per voi gratis, le alleate dello Shopping, la NAÏMYCARD e la NAÏYOUNG (per le under 26), grazie alle quali, si ottengono vantaggi, tra cui sconti e raccolta punti legati all’acquisto.Come afferma Alessandro Muzio, Area Manager degli Store del Gruppo: “l’obbiettivo è quello di dare sempre più valore ad uno Store già di successo, offrendo più servizi con la stessa professionalità e attenzione ai clienti.”