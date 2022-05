Giocare a carte online: come fare?

Nella cultura italiana i giochi di carte rappresentano una vera e propria “istituzione”, una forma di intrattenimento alla quale non si è disposti a rinunciare per nulla al mondo.

Se tra le nuove generazioni spopolano i giochi digitali, senza trascurare i giochi da tavolo, proprio negli scorsi giorni abbiamo parlato in quest’articolo del nuovo gioco satirico “Pontifex”, i giochi di carte continuano ad essere intramontabili.

Ad amare le carte sono soprattutto le persone entrate negli “anta”, ma in realtà sono anche molti giovani ad essere legati a questo tipo di divertimento, considerandolo un’occasione di convivialità assai piacevole soprattutto in determinate circostanze, ad esempio durante le Festività.

Ovviamente, il mondo si evolve: oggi stiamo vivendo una vera e propria “rivoluzione digitale” e anche giochi molto classici come appunto quelli di carte sono stati oggi declinati in una versione tecnologica.

Oggi dunque i giochi di carte si vivono principalmente dietro ad uno schermo, ma come si può giocare a carte online? Andiamo a scoprirlo!

Non bisogna fare altro che scaricare un’App

Giocare a carte online è semplicissimo, non bisogna fare altro che scaricare un’App specifica, come può essere quella di DigitalMoka, e iniziare a dilettarsi con i propri giochi preferiti.

Queste applicazioni propongono tutti i giochi di carte più celebri, quella menzionata, ad esempio, è gettonatissima da chi vuol dilettarsi con una briscola gratis, ma non bisogna trascurare la scopa, il solitario e tanti altri giochi che hanno letteralmente fatto la storia.

Un utilizzo semplice e intuitivo

Se ci si chiede come utilizzare applicazioni simili, le indicazioni risultano quasi del tutto superflue: esse sono estremamente intuitive e, cosa importante, possono essere fruite da qualsiasi dispositivo mobile, sia a livello di sistemi Android che iOS.

Non è neppure necessaria una registrazione, dunque non bisogna fornire alcun dato personale, né si dovrà eseguire alcun login per iniziare a giocare.

Tante diverse opzioni di gioco

Chiariti questi aspetti è dunque interessante chiedersi quali siano le diverse opzioni di gioco: queste App sono infatti molto versatili e sanno offrire una vera e propria esperienza personalizzata.

Anzitutto, si può scegliere di giocare da soli o contro altri utenti, i quali possono essere dei propri amici come anche degli “user” sconosciuti collegati in remoto.

Per ogni singola tipologia di gioco è possibile scegliere tra diversi livelli di difficoltà, e questo è un aspetto molto importante per rendere il gioco più avvincente.

Questa funzione, peraltro, è utilissima per chi vuol allenarsi affinando in maniera costante le proprie capacità, magari per farsi trovare il più pronto possibile nelle sfide che andrà a vivere faccia a faccia con i propri amici.

Anche i dettagli sono personalizzabili

Le App dedicate ai giochi di carte consentono di personalizzare anche i più piccoli dettagli, come ad esempio il tipo di mazzo di carte con cui viene disputata la partita, senza che le caratteristiche del gioco vengano in alcun modo alterate.

In Italia d’altronde vi sono delle tradizioni territoriali molto radicate per quel che riguarda il giochi di carte, di conseguenza nelle diverse zone si usa adoperare dei mazzi di carte con determinate caratteristiche grafiche.

Secondo Wikipedia, nel nostro Paese si contano ben 17 tipologie di carte “locali”, cui se ne aggiungono 5 ormai in disuso; le carte napoletane sono tra le più diffuse, ma è possibile ricordare anche quelle piacentine, quelle trevigiane, quelle bolognesi, quelle milanesi, solo per fare alcuni esempi.

Se si vuol giocare a carte, dunque, oggi il divertimento è a portata di click, oltre che completamente gratuito!

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Maggio 2022, 11:30