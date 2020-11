Futuro Remoto 2020: tutti gli eventi internazionali da seguire on line

Con i suoi oltre 350 appuntamenti in programma, Futuro Remoto 2020 presenta per la prima volta la sezione International, interamente dedicata agli eventi internazionali. Scienziati, ricercatori ed esperti di tutto il mondo dialogheranno in diretta on line con il pubblico per guidarlo dietro le quinte della scienza e scoprire il backstage dei laboratori di ricerca e delle grandi stazioni scientifiche internazionali.

Se spesso infatti conosciamo bene il volto degli artisti che amiamo di più o di chi disegna nostri abiti preferiti, molto raramente conosciamo quello di chi sta dietro ad una scoperta che ha migliorato la salute umana. Nell’appuntamento del 21 novembre alle 17.00 Eccellenza Italiana nel mondo: incontro con 13 ricercatori in biomedicina, a cura del Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II, sarà possibile dialogare a tu per tu con professori e ricercatori italiani in cardiologia, immunologia e dermatologia in diretta dai loro laboratori in tutto il mondo. Dal Texas, Londra, New York, Roehampton, Glasgow, San Diego, Trondheim, Parigi la voce e i volti della migliore ricerca italiana racconteranno al grande pubblico i loro progetti e le loro attività, rispondendo a domande e curiosità e aiutandoci a capire di più su quel bene prezioso, oggi più che mai, che è la ricerca scientifica, un’occasione per conoscere anche chi ‘firma’ i nostri vaccini e la nostra salute.

Il 24 novembre alle ore 18.00 il pubblico di Futuro Remoto potrà ascoltare in diretta un ospite d’eccezione, il Premio Nobel per la Fisica del 2011 Saul Perlmutter, professore dell’Università di Berkeley, che terrà la conferenza Science, reality and Credibility sul ruolo del pensiero scientifico per contrastare la disinformazione e affrontare le grandi sfide del futuro. Al centro dell’incontro c’è la riflessione di Perlmutter sulla necessità, oggi più che mai improrogabile, di diffondere la conoscenza del corpus di tecniche e pratiche condivise dalla comunità scientifica all’intera società, per dotare le generazioni future del pensiero critico di stampo scientifico come strumento di difesa possibile contro il pensiero irrazionale e la disinformazione.

Un focus su ricerca ed innovazione si terrà invece il 26 novembre alle ore 15 nell’ambito dell’incontro, organizzato in collaborazione con l’Unione Industriali di Napoli, +Innovation +Green +Future. Tecnologie digitali e processi industriali virtuosi di sostenibilità ambientale, che vedrà la partecipazione speciale del Prof. Reimund Neugebauer, Presidente Fraunhofer-Gesellschaft il principale istituto di ricerca tedesco, insieme all'Assessore alla Ricerca, all’Innovazione e alle Start up e della Regione Campania Valeria Fascione e alla Vice Presidente di Confindustria Maria Cristina Piovesana, per un confronto - moderato dal Prof. Luigi Nicolais, direttore scientifico della manifestazione - sul contributo della ricerca scientifica ai processi di modernizzazione delle imprese, e su come le tecnologie digitali possono accelerare la transizione energetica degli impianti produttivi, i meccanismi di economia circolare e in generale di processi industriali più puliti.

Futuro Remoto 2020 è l’occasione per scoprire da vicino alcuni luoghi simbolo della ricerca scientifica, come il Cern di Ginevra: nell’appuntamento del 23 novembre alle 11.00 In diretta dal CERN: nel cuore della collisione per capire i primissimi istanti del nostro Universo, a cura dell’Infn-Sezione di Napoli e CERN di Ginevra, il pubblico potrà collegarsi in diretta con le gallerie del Cern, a circa 100 metri sotto il livello del suolo, per confrontarsi con i ricercatori italiani che studiano il comportamento della materia in condizioni vicine ai primi istanti del nostro universo e conoscere l’esperimento CMS (Compact Muon Solenoid), posizionato in uno dei quattro “punti di collisione” del Large Hadron Collider.

Dal sottosuolo al Polo Sud, il viaggio di Futuro Remoto giunge fino in Antartide, anche qui sarà infatti possibile collegarsi in diretta con la base Concordia, il 27 novembre alle 9.30, evento a cura di ENEA-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e il Programma Nazionale di Ricerca per l’Antartide, e interagire con lo staff logistico e scientifico della 36a Spedizione Italiana, conoscere come vengono condotte le attività in un luogo così inospitale, con temperature esterne che raggiungono i -80°C, e comprendere il contributo dell'Italia alle ricerche della base italo-francese in Antartide, come gli studi sul paleoclima, condotti con l'analisi delle carote di ghiaccio provenienti dalle perforazioni profonde della calotta glaciale (oltre 3000 m sotto la superficie), o le ricerche sui cambiamenti climatici e il loro impatto sull'ultimo luogo incontaminato del pianeta.

Si parlerà molto di medicina e di attualità naturalmente, in relazione alla pandemia in corso, a cominciare dall’appuntamento del 23 novembre alle ore 15.00 in cui il giornalista Luca Carra dialogherà con la virologa Ilaria Capua sul tema, affrontato nel libro Salute Circolare. Una rivoluzione necessaria, della necessità di un ripensamento del rapporto uomo - ambiente.

Uno sguardo anche alla medicina nel continente africano, il 24 novembre alle 11.00, con il café scientifique Istruzione, ricerca e medicina in Africa, a cura del Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi di Napoli Federico II, per conoscere le ricerche sviluppate ma anche le opportunità di formazione congiunta e cooperazione scientifica tra Europa e Africa, attraverso il confronto con il Preside della Facoltà di Medicina di Ibadan in Nigeria Mayowa Ojo Owolabi, con Wilson Mandala Oda, Professore alla Malawi University of Science and Technology e al College of Medicine dell’Università del Malawi, e con Ntobeko Ntusi, Preside della Facoltà di Medicina presso l'Università di Cape Town.

Altro incontro internazionale di punta è Observing Landscapes. Uncover the history, geography, and ecology of the San Francisco Bay region, in cui ci si collegherà, il 23 novembre alle 17.00, con Susan Schwartzenberg, direttrice della Wired Pier Environmental Field Station, l’osservatorio dell’Exploratorium di San Francisco che monitora lo stato dell'acqua, le condizioni meteorologiche e la qualità dell'aria della baia di San Francisco. I dati raccolti (atmosfera, salinità e temperatura dell'acqua, tasso di anidride carbonica, paesaggi urbani, etc.) sono acquisiti dalle reti regionali e nazionali a supporto della ricerca scientifica, fornendo una comprensione completa delle condizioni ambientali nello spazio e nel tempo.

Futuro Remoto 2020 non parlerà solo del nostro Pianeta, ma sarà un’occasione per saperne di più sugli altri pianeti immergendosi Nell’atmosfera di Marte nell’incontro del 24 novembre alle 15.00, a cura dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo IAC-CNR, con Giuliano Liuzzi del Goddard Space Flight Center della NASA che spiegherà, attraverso affascinanti immagini, l'evoluzione dell'atmosfera marziana e le sfide della scienza relative al pianeta rosso.

E poiché parlare di Pianeta significa anche parlare di noi e dei nostri stili di vita, si affronterà il tema della sostenibilità nel campo dell’agricoltura con il dibattito del 23 novembre alle ore 16.00 Agricoltura, tradizione e sostenibilità: la dieta mediterranea per il futuro del pianeta. Esperienze a confronto tra Messico ed Italia, a cura dell’Ambasciata d'Italia in Messico e di Città della Scienza, che, in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel mondo 2020 e a 10 anni dalla proclamazione da parte dell’Unesco della Dieta Mediterranea Patrimonio dell’Umanità, metterà a confronto i capisaldi della dieta italiana e quella messicana a partire da due alimenti fondamentali presenti in entrambe: il latte ed i fagioli.

Tra le grandi istituzioni scientifiche internazionali, Futuro Remoto 2020 vedrà anche la presenza del MIT di Boston con il talk Connecting Minds for Climate Action del 25 novembre alle ore 16.00, organizzato in collaborazione con il Consolato USA di Napoli e il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'informazione dell’Università di Napoli Federico II, in cui Laur Hesse Fisher, Responsabile della partecipazione del pubblico al programma ESI-Environmental Solutions Initiative, illustrerà il contributo delle nuove tecnologie digitali nel supporto ai processi di intelligenza collettiva, con soluzioni partecipative ed innovative soprattutto sulle questioni ambientali.

Infine lo scienziato e maestro David Carfì sarà protagonista della conferenza MUSimatematICA per IL PIANETA, il 29 novembre alle 17.00, un evento interdisciplinare organizzato dall’Università del Sannio dove la scienza farà da contrappunto alla musica, in un dibattito tra esperti di economia, matematica e scienze naturali che verterà sull’utilizzo di strumenti dell'analisi economica e matematica per descrivere le caratteristiche cooperative e competitive delle attività economiche dal punto di vista della produttività e della sostenibilità.

Si potrà partecipare gratuitamente a tutti gli eventi prenotandosi sulla pagina ufficiale di Futuro Remoto 2020:

https://www.futuroremoto2020.it/contatti/

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Novembre 2020, 15:40