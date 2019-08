Frodi e vacanze, parte il primo master Unicusano per la tutela del viaggiatore

Università Niccolò Cusano ad attivare il primo master di II livello sul “Diritto dei consumatori” incentrato anche – e soprattutto – sulla tutela del viaggiatore. Agosto, tempo di valigie, ferie e anche truffe. Basta una superficiale ricerca su internet per leggere, ogni giorno, centinaia tra raggiri e frodi ai danni di cittadini ignari e, spesso, indifesi. Un trend in crescita che ha spinto l’ad attivare il primo master di II livello sul “” incentrato anche – e soprattutto – sulla Per il prossimo anno accademico l’Università Niccolò Cusano ha previsto un corso di 1.500 ore dedicato a laureati in Economia o Giurisprudenza, avvocati e commercialisti per fornir loro tutti gli strumenti, normativi ed economici, per la tutela del cittadino

Il capitolo rivolto a chi si prepara a partire ed esplorare il mondo è il quinto di quattordici moduli che, attraverso le lezioni dell’avvocato specialista Francesca Orlandi, analizza i pacchetti delle vacanze e i servizi turistici collegati del D.lgs 62 del 21 maggio 2018, i profili di responsabilità dell’organizzatore e i diritti del consumatore con un focus sul sistema sanzionatorio.

Durante l’anno di formazione e le sue 1.500 ore di lezione, il master in "Diritto Antitrust e della Regolazione dei mercati" punta ad approfondire i temi che interessano il consumatore da ogni punto di vista, giuridico ed economico, e a fornire tutti gli strumenti necessari per la tutela del cittadino, anche in riferimento alla gestione del reclamo e della fase patologica del rapporto con il cliente. Il corso è destinato a laureati in Giurisprudenza ed Economia, avvocati, risorse impiegate nell’area legale e nel contenzioso di aziende e vari tipi di organizzazioni e autorità.

Non mancheranno poi spunti per analizzare le normative primarie e secondarie relative a settori specialistici del consumo nonché gli strumenti di tutela stragiudiziale e giudiziale attualmente vigenti, tenuto conto dell’evoluzione legislativa che sta caratterizzando l’attuale panorama nella tutela individuale e collettiva.

Il master si svolgerà in modalità e-learning e prevedrà, oltre alle lezioni video e al materiale di supporto, alcuni test per verificare l’apprendimento. Alla fine delle lezioni gli studenti dovranno sostenere l’esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti.

Le domande andranno presentate entro il 30 settembre 2019. La quota d’iscrizione è di 1.800 euro e sono previsti sconti per commercialisti ed esperti contabili iscritti all’albo, avvocati e laureati Unicusano.

Venerdì 9 Agosto 2019, 15:05

