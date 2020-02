FECONDAZIONE IN VITRO: come ottimizzarne il successo grazie alle più recenti ricerche scientifiche

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Febbraio 2020, 14:42

E’ oggi scientificamente accertato, che il successo della fecondazione in vitro è determinato dall’impianto di una(embrione al 5/6 giorno di sviluppo) sana geneticamente(euploide)su un endometrio sincrono e recettivo.Le tecniche di fecondazione assistita (FIVET, ICSI, IMSI) presentano comunque, come evidenziato dai dati riportati nella letteratura scientifica sia nazionale che internazionale, ancora basse percentuali di successo.In Italia, secondo l’ultima relazione presentata in Parlamento dal Registro Nazionale della PMA, le percentuali di successo delle tecniche di primo livello (inseminazione intrauterina) si aggirerebbe intorno al 10/15% mentre quella della fecondazione in vitro intorno al 17/20% rispetto al 25 /30% degli altri paesi europei. Queste percentuali troppo basse si ripercuotono in maniera estremamente negativa sulla coppia sia dal punto di vista psicologico che economico spesso determinando stati di profonda frustazione. E' pertanto molto importante che iutilizzino oggi quelle tecniche che siano in grado di ottenere elevate percentuali di successo fin dal primo tentativo senza incorrere nel rischio di una gravidanza multipla che rappresenta sempre un grande rischio per la madre e per il nascituro. Quest’ oggi attraverso le, gli embrioni vengono trasferiti all'interno dell'utero e quindi non vengono più scelti sulla base della loro apparente qualità morfologica (embrioni di tipo A, B, C) ma sulla base della loro salute genetica ossia del loro normale assetto cromosomi. Molteplici studi internazionali hanno evidenziato che anche embrioni bellissimi dal punto di vista morfologico possono essere malati geneticamente nel loro assetto cromosomi e quindi non impiantarsi o dare esito in aborto con conseguente fallimento della tecnica di PMA.La capacità degli embrioni di impiantarsi nell'utero, dipende per il 70% dalla loro normalità genetica e per il 30% dalla capacità del tessuto all’interno dell’utero detto endometrio di essere sincrono ed in grado di produrre alcune molecole essenziali per l’impianto della blastocisti.Grazie a queste ricerche si è potuto scoprire che anche nelle pazienti giovani (età<35 anni) il 40-50% degli embrioni prodotti in un trattamento di fecondazione in vitro non è sano geneticamente, e presenta cioè un alterato numero dei cromosomi(aneuploidie) indipendentemente dallo stato genetico dei genitori e quindi non in grado o di impiantarsi o di dare una gravidanza evolutiva (aborto del primo trimestre).Se vogliamo pertanto dare ad una coppia le massime possibilità di successo con la, senza doverla sottoporre a molteplici tentativi, dobbiamo agire su entrambe le componenti suddette.Le conseguenze cliniche del trasferimento in utero di un embrione geneticamente malato sono:L’articolo 14, comma 5, legge 40/2004, consente a tutte le coppie che si sottopongono alla PMA (FIVET, ICSI, IMSI) il diritto di conoscere lo stato di salute dei propri embrioni prima che questi vengano trasferiti all’interno dell’utero materno.La recente tecnica di analisi cromosomica mediante NGS (next generation sequencing) consente di valutare, a differenza delle precedenti (PCR, aCGH), non solo tutti i cromosomi dell’embrione ma anche il DNA mitocondriale, la centrale energetica che ha un ruolo fondamentale nello sviluppo embrionario e poi fetale. La diagnosi preimpianto viene effettuata a livello di blastocisti (embrioni in V giornata di sviluppo) prelevando 5/10 cellule dal trofoectoderma ossia da quel tessuto che darà origine alla placenta che sono geneticamente identiche a quelle embrionarie. E’ come fare praticamente una villocentesi a livello embrionario. Questo tipo di biopsia, non essendo fatta direttamente sull’embrione come si faceva una volta, non ha nessuno impatto negativo sull’impianto dello stesso. Molti studi scientifici internazionali evidenziano che, a prescindere dall’età della donna, il trasferimento di un ‘unica blastocisti sana consente di ottenere circa il 60 % di successo con una percentuale di aborto del solo 10% e con il rischio di gemellarità non superiore al 4%. Le percentuali di errore della tecnica è inferiore all’1%.I pazienti per i quali è indicata questa tecnica sono, ottimizzando le percentuali di impianto e azzerando quasi le possibilità di gravidanze multiple.(>36 anni compiuti)(almeno due/ tre aborti)(almeno tre tentativi o più di dieci embrioni trasferiti) sia omologhi che eterologhi-Possono usufruire della tecnica anche i(es. traslocazioni, inversioni, l’anemia mediterranea, la fibrosi cistica, l’emofilia, distrofia muscolare, l’X fragile ma generalmente tutte quelle malattie genetiche in cui è la m alterata sequenza genetica della malattia è nota)chesi sottopongono a diagnosi genetica preimpianto I vantaggi della tecnica di diagnosi preimpianto pertanto possono essere sia di tipo preventivo (riduzione del rischio riproduttivo di fallimento), terapeutico (riduzione del rischio di abortività spontanea o terapeutica) e migliorativo (aumento delle percentuali di successo per trasferimento delle tecniche di PMA indipendentemente dalle indicazioni).Le percentuali di gravidanza clinica, come affermato in molteplici studi internazionali, sono del 60/70% con il trasferimento di una singola blastocisti. Questa tecnica risulta particolarmente valida per tutte quelle donne che presentano un’elevata capacità di produrre ovociti con la stimolazione ormonale. Questo può essere valutato in maniera molto semplice preliminarmente mediante test in grado di valutare la riserva ovarica femminile, come la conta ecografica dei follicoli antrali ed il dosaggio ematico dell’ormone antimulleriano, cosa che il medico specialista dovrebbe fare fin dalla prima visita della coppia per poter esprimere correttamente le capacità riproduttive della stessa. Le anomalie dei cromosomi degli embrioni sono per l'80% di origine femminile e dipendono dalle anomalie presenti negli ovociti che aumentano con l'età materna e sono più frequenti dopo i 37/38 anni. Il restante 20% è di origine maschile soprattutto in caso di gravi alterazioni del liquido seminale.Una volta ottenuti embrioni sani dobbiamo essere sicuri della qualità del “terreno” in cui andiamo ad impiantarli, questo terreno si chiama endometrio ed è il tessuto che riveste l’utero. Diversi studi scientifici internazionali hanno evidenziato che circa il 25 % circa dei pazienti con fallimenti di impianto presenta un endometrio non recettivo, quello che in termine tecnico si chiama “dislocamento della finestra di impianto”, o generalmente un “endometrio prerecettivo”. Se si effettua un particolare test ( ERA-test) , oggi siamo in grado di identificare esattamente la finestra di impianto e quindi di effettuare un transfer personalizzato con una riduzione del fallimento di impianto e dell’abortività. Un ulteriore impedimento all’impianto può essere determinato da un alterazione della flora batterica uterina, ed in particolare una diminuzione al di sotto del 90% della flora lattobacillare e/o la presenza di un endometrite cronica. Anche tutto questo può oggi essere accertato con dei nuovissimi test genetici in grado di determinare con esattezza l’alterazione presente ().Sicuramente anche unada iniettare all’interno dell’ovocita può contribuire sensibilmente ad aumentare le percentuali di successo. Infatti è scientificamente dimostrato che l’infertilità maschile può generare maggiori anomalie cromosomiche degli embrioni,soprattutto a livello dei cromosomi sessuali che possono dar luogo alla nascita di bambini malati. In questo si sono rivelate fondamentali due tecniche:la selezione ad iperingrandimento degli spermatozoi () e la selezione degli spermatozoi con un DNA integro non frammentato ().Generalmente l’inserimento all’interno dell’ovocita di uno spermatozoo di non buona qualità porta o ad un mancato impianto o all’aborto.Le percentuali di successo, dopo circa 400 casi effettuati nel nostro Centro,sono del tutto simili a quelle degli altri paesi, circa il 60% con il 49% di bambino in braccio.. Inoltre la possibilità di effettuare un test di screening sulla salute del feto con un semplice prelievo di sangue alla madre durante la decima settimana di gravidanza, consentono ancora di più quel percorso che noi chiamiamo “.”Non dobbiamo dimenticare inoltre il, per tutte quelle donne che non hanno ancora una progettualità riproduttiva ma intendono conservare intatte le loro future possibilità riproduttive grazie alQuest’ ultima tecnica risulta fondamentale anche per tutte le pazienti oncologiche che, dopo aver sconfitto malattie gravissime, vogliono mantenere intatta la loro qualità di vita, in particolare quella riproduttiva ().Per tutte quelle pazienti che inoltre hanno il timore che una stimolazione ormonale possa far insorgere una patologia neoplastica, sono a disposizione nuovi test genetici in grado di valutare tale predisposizione rendendo il percorso ancora più spensierato.