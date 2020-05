Farmacia online ecosostenibile: il caso di Farmacia Igea

La diffusione dell', potendo contare su tempi di spedizione sempre più rapidi. Un gran bel vantaggio sicuramente, ma che tuttavia, se osservato da un diverso punto di vista, può portare pesantiSecondo l'Osservatorio e-commerce B2C del Politecnico di Milano, nel 2019 in Italia sono stati spediti: questo dato spiega il giornaliero viavai di corrieri precipitarsi da un citofono all'altro per provvedere alla consegna della merce e. I dati riportati da Corepla (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) parlano chiaro:dei prodotti in plastica introdotti nell'ambiente. Inoltre, secondo una ricerca dell'Istituto Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, un pacco di un ordine online causa mediamente un': sono numeri che devono far riflettere, e che hanno portato molte aziende a rivedere e rinnovare i proprio metodi di consegna, attuando unaE' il caso del, che ha voluto dare il suonella lotta all'inquinamento ambientale.Da oltre quarant'anni. Cinque punti vendita fisici nella città di Roma e una, punto di riferimento del settore in Italia: un assortimento ineguagliabile di oltre 50.000 farmaci, parafarmaci, cosmetici, prodotti alimentari e tanto altro sempre disponibili in magazzino, consegne in tutta Italia in poche ore. Un traffico che genera oltreE proprio per il packaging di tutti questi ordini Farmacia Igea ha raggiunto un ulteriore traguardo, sposando appieno la filosofia no plastic. E' stato intrapreso infatti un percorso totalmente green arrivando alla: un'idea lodevole che permette di ridurre l'impatto ambientale offrendo una consistente alternativa ecologica.Nello specifico, nelle preparazione di imballaggio della merce vengono utilizzati solamente materiali ecosostenibili: per sigillare le consuete scatole di cartone, viene aggiunto unma soprattutto la plastica non è presente nemmeno all'interno. Il materiale protettivo che avvolge i prodotti, infatti, è anch'esso di carta. Ogni fase dell'imballaggio è stata rivalutata ed ottimizzata, e per questo anche il classico pluriball (i fogli di bolle ammortizzanti) è stato definitivamente eliminato, senza però che la sicurezza e l'integrità di ogni pacco ne abbiano in alcun modo risentito.In questi mesi, la politica plastic free,, oltre a proteggere il nostro ambiente non ha variato le abitudini di consegna dei prodotti. Anzi ogni cliente, per ogni ordine effettuato, ha sempre la consapevolezza di rispettare la natura, contribuendo insieme a farmaciaigea.com a compiere un piccolo, ma preziosissimo passo per la sostenibilità ambientale.