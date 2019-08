Fare sport in tutta Europa con un solo abbonamento: Urban Sport Club è anche in Italia

Un solo abbonamento per allenarsi e tenersi in forma entrando in centinaia di palestre e strutture sportive in Italia e migliaia in Europa: ora è possibile, grazie a, la app che apre le porte ad un network di palestre a Roma, Milano e Torino, ma anche in più di 50 città e in oltre 5mila strutture sportiva in cinque Paesi d’Europa.Selezionando la formula di abbonamento più adatta ai propri gusti e alle proprie abitudini (dai quattro accessi al mese agli accessi illimitati), l’utente può scegliere di volta in volta la disciplina da praticare: dal fitness all’arrampicata, dal padel al nuoto, dallo yoga al pilates fino a tennis, calcio o sessioni di allenamento all’aperto con un personal trainer. Un solo abbonamento consente di accedere alle strutture del network di Urban Sports Club tramite app e di entrare con un check-in digitale. (qui il link al sito web) Quattro gli abbonamenti tra cui scegliere, con una scelta di strutture crescente a seconda del prezzo. Lo SMALL, che consente 4 accessi al mese alla cifra di 29 euro mensili; il MEDIUM, che comprende accessi illimitati a 59 euro al mese; il LARGE, che aggiunge agli accessi illimitati un massaggio di 30 minuti e un numero di accessi EMS al mese al prezzo di 99 euro mensili; infine l’EXTRALARGE, che consente accesso senza limiti, più 2 massaggi di 30 minuti e un numero di accessi EMS al mese al costo di 129 euro mensili.Tutti gli abbonamenti non hanno vincolo e possono essere sospesi o disdetti con soltanto un mese di preavviso (tranne lo SMALL che prevede una tempistica di tre mesi): una piena flessibilità per un cliente che non vuole vincoli, così come nella scelta dello sport, della struttura, della città e della stessa nazione in cui usufruire del proprio abbonamento.Come detto, le strutture del network di Urban Sports Club sono circa cinquemila in tutta Europa in più di 50 città: in Italia è possibile accedere a centinaia di strutture a Roma, Milano e Torino; in Francia a Parigi, Lyon e Bordeaux; in Portogallo a Lisbona; in Spagna a Barcellona, Madrid, Siviglia e Valencia. Più larga l’offerta in Germania, dove la app è nata nel 2012 e dove si può scegliere tra tantissime città, da Berlino a Dortmund, da Francoforte a Colonia, Lipsia, Amburgo e tante altre.Un’opportunità ideale, quella offerta da Urban Sports Club, per chi ama tenersi in forma anche quando viaggia - magari per lavoro - ma anche per chi ama diversificare la propria attività sportiva e non vuole districarsi tra tanti, svariati e costosi abbonamenti mensili. Installare la app (disponibile per iOS e Android) è facile e gratuito: ogni struttura associata al network ha un espositore con un QR code, che consente all’utente abbonato di accedere scansionando la propria tessera digitale con lo smartphone. La app aiuta l’utente anche a gestire i propri obiettivi e personalizzare i propri programmi di fitness.Ma Urban Sports Club non si rivolge solo al singolo utente: tenersi in forma e avere uno stile di vita sano migliora infatti le performances sul lavoro. Per questo la app si rivolge anche alle aziende, con lo scopo di premiare il benessere aziendale con un programma di salute aziendale individuale. Un’ampia selezione di sport per coprire tutte le esigenze dei dipendenti, ma anche una copertura ampia con locali vicini al luogo di lavoro, consentono all’azienda - che ‘sponsorizza’ l’abbonamento diminuendo i costi per il dipendente - di avere un lavoratore più motivato, in salute e produttivo.