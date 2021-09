Disbiosi intestinale, di cosa si tratta?

Il nostro intestino è popolato da una moltitudine di microrganismi, in parte buoni e in parte potenzialmente dannosi, in delicato equilibrio tra loro e con il nostro organismo. La disbiosi intestinale è una condizione di alterazione microbica causata da un aumento eccessivo di batteri “cattivi” nell’intestino. Scopriamo di più e vediamo come contribuire a un buon equilibrio.

Cos’è e quale ruolo riveste la microflora intestinale

Tutto il corpo umano è abitato da un vasto numero di microrganismi in pacifica coesistenza tra loro e con il loro ospite umano (eubiosi). L’insieme di questi microrganismi è detto microbiota o microflora normale.

Il microbiota varia da una persona all’altra. Ciascuno di noi, infatti, possiede una propria “impronta digitale batterica” (fingerprint batterico), un personale profilo di specie, differente da quello degli altri individui.

Il microbiota popola ogni superficie del corpo umano esposta all’ambiente esterno. Il microbiota del tratto gastrointestinale è colonizzato dalla microflora intestinale, cioè un ricco e complesso ecosistema di numerosi microrganismi.

La flora batterica del tratto gastrointestinale contribuisce a mantenere lo stato di salute dell’intero organismo, svolgendo in particolare alcune, fondamentali azioni:

- Stimola il sistema immunitario;

- Agisce come una barriera contro le infezioni, producendo sostanze protettive;

- Mantiene la regolare funzionalità intestinale;

- Contribuisce ad attivare diverse funzioni metaboliche necessarie alla nostra salute;

- Assimila importanti nutrienti e minerali, come ad esempio calcio, magnesio, ferro.

La popolazione microbica può essere suddivisa in base al comportamento dei batteri della flora intestinale verso l’ospite umano. Dunque possiamo individuare microrganismi benefici e microrganismi potenzialmente dannosi. L’alterazione dell’equilibrio tra microrganismi benefici e dannosi è nota come disbiosi intestinale.

Perché può alterarsi il fisiologico equilibrio?

Le condizioni e i fattori predisponenti sono svariati. Anzitutto è interessante considerare che esistono più tipi di disbiosi intestinale. Possiamo individuarne almeno tre:

- Eccesso di patobionti. Alcuni batteri potenzialmente patogeni che normalmente popolano il nostro corpo (patobionti, appunto) possono, in alcune situazioni, aumentare provocando disturbi o patologie vere e proprie.

- Riduzione delle specie batteriche benefiche: è il fenomeno inverso. Una perdita significativa dei batteri buoni normalmente presenti nella flora intestinale può dare luogo a disbiosi.

- Riduzione della diversità batterica (cioè riduzione della ricchezza e dell’abbondanza delle diverse specie presenti nel microbiota). Alimentazione disordinata e poco bilanciata (data sia dalla qualità, sia dalla quantità degli alimenti consumati), scorretto stile di vita sono solo alcune delle cause di riduzione della diversità batterica e quindi dell’insorgenza di disbiosi. Come possiamo osservare, lo stile di vita che conduciamo ha strettamente a che fare con l’equilibrio del nostro intestino.

Questa condizione di disbiosi intestinale può provocare varie patologie e una serie di sintomi relativi prevalentemente al tratto gastrointestinale, come ad esempio stipsi, diarrea, gonfiore, meteorismo, ecc. Proviamo a enumerare alcune delle principali cause della disbiosi:

Intolleranze alimentari;

Infezioni intestinali;

Parassitosi;

Cattive abitudini come fumo, alcool, sedentarietà;

Dieta scorretta.

Stipsi;

Stress.

Come mantenere in equilibrio la flora batterica intestinale?

Anche quando si è in buona salute generale, ripristinare una condizione di equilibrio (eubiosi) richiede attenzione a tutti quegli elementi che contribuiscono a mantenere un sano stile di vita: seguire una corretta alimentazione, fare attività fisica, riposare adeguatamente, evitare alcol, fumo, stress. Vediamo alcuni consigli di salute.

FERMENTI LATTICI

Si tratta di batteri vivi e vitali, ad azione benefica, in grado di equilibrare la microflora intestinale alterata, che ha un ruolo importante sulla barriera intestinale e sul sistema immunitario. Dato che i batteri che popolano il nostro intestino sono diversi per ceppo, specie e genere, è importante assumere fermenti lattici di diversi ceppi, specie e genere perché agiscano in sinergia e con una maggiore probabilità di colonizzare l’intestino, integrare i microrganismi mancanti, favorire la ricchezza e l’abbondanza delle diverse specie microbiche nell’intestino (diversità batterica).

ABITUDINI ALIMENTARI E COMPORTAMENTALI

Se soffriamo di disbiosi, quali cibi eliminare? Cerchiamo di evitare il consumo di cibi ad azione irritativa: no a fritture, dolciumi, snack confezionati, alcolici e superalcolici. Manteniamo uno stile di vita attivo, facendo un po’ di attività motoria che contribuisce a stimolare il transito intestinale. Beviamo almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, per idratarci e favorire l’evacuazione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Settembre 2021, 14:45