Da zero ad Accademia degli Artigiani

Il modo migliore di apprezzare la tua arte è insegnarla. La sensazione di poter creare, poi, di avere di fronte un oggetto che prima non esisteva e ora esiste ed è stato prodotto dalle tue mani, è incredibile di per sé, ma vederla negli occhi di un allievo o di un’allieva è indescrivibile.

L’Accademia degli Artigiani, un’associazione e una scuola nel cuore di Tor Vergata, a Roma, nasce da questo desiderio: innamorarsi ancora di più del proprio mestiere insegnandolo. Per la precisione parliamo del desiderio di Francesco Russo, liutaio, che poi sarebbe diventato presidente dell’associazione.

Il passo successivo è stato chiedersi: come si fa?

Facciamo gruppo, uniamo cervelli

La prima constatazione è inevitabile: è difficile. Fondare una scuola è un’impresa che a primo impatto sembra sovrastante, di sicuro troppo grande per una persona sola. C’è della burocrazia di mezzo. C’è bisogno di una sede. Di pubblicità. Di qualcuno che tenga i conti e qualcuno che amministri.

È per questo che Francesco ha riunito un gruppo di artigiani con lo stesso desiderio. Probabilmente il pilastro centrale su cui poggia l’Accademia degli Artigiani è in effetti l’amicizia, la gratuità, la collaborazione: dagli amici che a titolo gratuito la domenica mattina tinteggiano il soffitto della sede appena presa in affitto a quelli che leggono le clausole di un regolamento, da chi tiene in ordine il calendario delle lezioni a chi aiuta a riparare un tavolo da lavoro.

Se manca l’aiuto, resta il passaparola

Nonostante l’unione faccia indubbiamente la forza, rimane un desiderio difficile da realizzare. In quanto gruppo di giovani lavoratori, gli artigiani dell’Accademia si sono trovati di fronte un mare di informazioni disordinato e complesso, senza avere spesso le competenze per navigarci e dovendo crearsele autonomamente.

Non ci sono facilitazioni per chi è alle prime armi: tutto ciò che resta è cercare la strada da sé e chiedere a chi ne sa di più e ha voglia di dare una mano per amicizia. Il passaparola e la testa dura hanno salvato l’associazione: «Conosci qualcuno che ne sa di social media management?»… «La tua amica non era laureata in diritto commerciale?»…

L’Accademia degli Artigiani ancora prima di nascere ufficialmente ha così creato una rete fitta e solida, sostenuta dall’entusiasmo per un progetto. Ed è per questo che si propone come collante sociale del quartiere in cui è inserita: è nel suo DNA.

Arrivano i premi

Un bando intimidisce. Le sigle, gli allegati, i numeri, le tabelle, la firma digitale, la pec: è un mondo nuovo, una terra straniera, una lingua sconosciuta… ma la rete ha funzionato. L’impegno dei soci fondatori, degli amici dei soci, degli amici degli amici, di membri di associazioni che ci erano già passati, di chiunque abbia accettato di dare una mano senza ricevere nulla, ha portato a un risultato enorme: la premiazione dell’Accademia degli Artigiani con il bando Vitamina G (GenerAzioni Giovani delle Politiche Giovanili della Regione Lazio).

Ma è solo l’inizio.

Contatti

https://www.accademiadegliartigiani.com/

Via Cesare Peroni 14, Roma

accademiadegliartigiani@gmail.com

3331624203

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Aprile 2023, 10:16