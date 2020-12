Criptovalute: quotazioni in crescita nonostante la crisi e il Covid

Dopo 3 anni passati in sordina, tanto che in molti prevedevano già il tramonto del fenomeno Bitcoin, l’escalation delle principali criptovalute nel 2020 ha cambiato completamente la situazione. Il prezzo di Bitcoin ha superato i 13 mila euro, avvicinandosi dunque sempre di più alla soglia dei 16 mila dollari, un risultato incredibile che riporta questo asset vicino ai valori del 2017, mentre quello di Ethereum ha passato i 400 euro partendo da meno di 200 euro di fine 2019.

La crisi economica e la pandemia di Covid-19 non sembrano intralciare il rally delle criptovalute, anzi, le tecnologie basate sui sistemi blockchain potrebbero essere avvantaggiate dalla congiuntura attuale. Le notizie che si susseguono non fanno che confermare il riconoscimento delle criptovalute, tra cui l’annuncio di PayPal, colosso americano dei pagamenti digitali, che inizierà presto a consentire transazioni anche in Bitcoin, Ether, Litecoin e Bitcoin Cash.

Anche giganti degli investimenti finanziari, come Morgan Stanley e JPMorgan, hanno ormai dato per assodata la crescita di Bitcoin e company, soprattutto per la maggiore consapevolezza di queste tecnologie da parte dei millennials e lo sviluppo di sistemi basati su blockchain da parte di numerose istituzioni pubbliche e private. Intanto si moltiplicano le startup italiane che semplificano gli investimenti in criptovalute, pronte a cavalcare l’onda del forte interesse che ruota intorno a questa tecnologia.

Come investire sulle criptovalute con il trading online

Il trading online rappresenta una delle opzioni più apprezzate per investire sulle criptovalute, grazie all’elevata accessibilità e alla possibilità di speculare sulle oscillazioni della quotazione. Ovviamente è necessario affidarsi a società specializzate come il broker Ig.com, uno dei player più gettonati per fare trading su Bitcoin e le altre cryptocurrency, come indicato dalla recensione proposta dal sito web MeteoFinanza.com.

In questo modo è possibile investire al rialzo o al ribasso, utilizzando strumenti come i CFD e basando le proprie operazioni sull’analisi tecnica, lo studio dei grafici per individuare le tendenze attraverso il monitoraggio delle performance storiche del prezzo. Il trading online mette a disposizione diversi vantaggi per investire sulle criptovalute, tra cui una barriera d’ingresso bassa, un’ampia scelta di asset su cui operare, una gestione 100% digitale e commissioni ridotte rispetto ad altri canali.

Ad ogni modo, è essenziale valutare con attenzione il timing, poiché questo tipo di investimenti richiedono un tempismo perfetto e l’utilizzo di funzionalità come stop loss e take profit, utili per un controllo più efficiente del rischio. Un supporto importante è un aggiornamento costante sui prezzi di mercato, ad esempio utilizzando i dati sulle quotazioni delle criptovalute su borsainside, dove trovare anche tantissime informazioni, analisi e previsioni dagli esperti del settore.

Per i trader alle prime armi è fondamentale fare pratica con un conto demo, uno strumento proposto dalla maggiore parte dei broker autorizzati, per investire in un ambiente digitale simulato senza rischi, dove mettere a punto le proprie strategie e migliorare le competenze in ambito finanziario. Inoltre, gli investimenti di trading online richiedono una formazione professionale adeguata, quindi è opportuno avvalersi del sostegno di analisti qualificati, seguire corsi di qualità e imparare ad amministrare il proprio capitale in maniera ottimale.

Cosa aspettarsi dalla quotazione delle criptovalute

Il mondo legato alle criptovalute è destinato a diventare sempre più complesso e articolato, a causa dell’aumento significativo dell’utilizzo della tecnologia blockchain. Diversi Stati stanno lavorando per creare le proprie cryptocurrency, tra cui la Cina, gli Stati Uniti e la Russia, ma anche Paesi in difficoltà come il Venezuela, i quali vedono nelle criptovalute un modo per aggirare le restrizioni internazionali e garantire l’accesso ai mercati.

In Europa sono in arrivo normative per cercare di regolamentare le criptovalute, soprattutto dal punto di vista finanziario in previsione di un possibile boom nei prossimi anni. In particolare, sono al vaglio misure di salvaguardia degli investitori, con la probabile introduzione di regole stringenti per gli exchange e le società che emetteranno nuove valute digitali, per tutelare i cittadini europei e tentare di stabilizzare un settore ancora oggi non regolamentato.

Ad ogni modo, l’aumento dell’uso delle criptovalute, non solo per i pagamenti digitali ma anche per la gestione degli smart contract, viene visto come un aspetto determinante nel successo di queste tecnologie nel medio e lungo termine, sebbene bisognerà capire come verranno inquadrate nei vari Paesi e dalle istituzioni sovranazionali. Per il momento, il trading online rimane una delle soluzioni più efficaci per gestire la volatilità delle criptovalute, mentre l’acquisto diretto di Bitcoin ed Ether costituisce senza dubbio un’opzione più complessa e dispendiosa con un fortissimo rischio di svalutazione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Dicembre 2020, 12:28